전남도, 3월 농촌체험휴양마을에 보성 ‘다향울림촌’

전남 보성 회천면에 위치한 다향울림촌은 ‘차의 향기와 소리의 울림이 널리 퍼지라’는 뜻을 지닌 농촌체험휴양마을이다. 녹차의 고장 보성의 특색을 살려 남해의 풍광과 함께 몸과 마음을 치유하기 적합한 입지를 갖췄다. 2023년 농림축산식품부의 ‘농촌에서 살아보기’ 사업에 선정되며 도시민이 농촌 문화를 이해하고 체험하기 좋은 마을로 인정받은 바 있다.

전남도는 “산과 바다에 차향이 가득한 보성 ‘다향울림촌’을 3월 농촌체험휴양마을로 선정했다”고 5일 밝혔다.

다향울림촌의 대표 프로그램은 녹차족욕체험이다. 따뜻한 물에 발을 담그고 차를 마시며 피로 해소와 심신 안정을 돕는다. 녹차초콜릿 만들기, 녹차와 숯을 이용한 녹차 환 안대 만들기 등 지역 특산물을 활용한 다채로운 체험 프로그램이 관광객에게 차별화된 경험을 제공한다.

주변 관광 인프라 연계성도 뛰어나다. 마을에서 5분 거리에 율포해수욕장과 율포해수녹차센터가 위치해 해수와 녹차가 혼합된 해수탕 이용이 가능하다. 인근에 편의점, 카페 등 편의시설이 완비됐으며, 회천수산물위판장을 통해 신선한 해산물을 쉽게 접할 수 있다.

숙박 시설은 전 객실 탁 트인 바다 조망을 제공한다. 편백나무를 활용한 친환경 객실을 운영해 쾌적한 휴식을 돕는다. 체험 프로그램 및 객실 요금 등 자세한 내용은 다향울림촌 누리집에서 확인할 수 있다.

김현미 전남도 농업정책과장은 “다향울림촌은 볼거리, 먹거리, 즐길 거리를 두루 갖춘 농촌체험휴양마을로 몸과 마음을 힐링하기에 적합한 곳”이라며 “전국 관광객의 발길을 사로잡는 우수한 농촌체험휴양마을을 지속해서 소개하겠다”고 말했다.