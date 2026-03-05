일론 머스크 ‘트위터 주가 조작 의혹’ 법정 출두···“주가 하락 의도 없었다”

테슬라와 스페이스X의 최고경영자인 일론 머스크가 2022년 트위터(현 X) 인수 과정에서 주가 하락을 유도했다는 의혹과 관련해 법정에 섰다.

4일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT) 등에 따르면 머스크는 이날 미국 캘리포니아 북부 연방지방법원에 증인으로 출석해 당시 자신의 트위터 게시물로 주가가 내려갔지만 투자자들에게 손해를 입히려는 의도는 없었다고 밝혔다.

그는 “제 가장 현명한 트윗(트위터 게시물)이 아니었을 수도 있다”면서 “가장 멍청한 트윗이라고 불러야 할지 모르겠다. 이로 인해 이 재판이 벌어졌다면 그렇게 불려야 할 것 같다”고 말했다. 이어 “생각나는 대로 트윗을 올릴 뿐이며 사람들이 내가 하는 일에 지나치게 많은 의미를 부여하는 경향이 있다”고 했다.

문제의 트윗은 2022년 머스크의 트위터 인수 과정에서 나왔다. 그는 2022년 4월 주당 54.20달러, 총 440억달러(약 64조6000억원)에 트위터를 인수하기로 계약했다. 그러나 같은 해 5월 자신의 트위터 계정에 “스팸 및 가짜 계정이 트위터 사용자의 5% 미만이라는 계산의 구체적인 근거를 기다리는 동안 인수 거래를 일시적으로 보류한다”고 밝히며 거래 중단을 선언했다.

이후 같은 해 7월에는 인수 계약을 파기하겠다고 통보했다가 트위터가 소송을 제기하자 입장을 번복했고, 같은 해 10월 인수를 마무리했다. 이 과정에서 트위터 주가는 큰 폭의 등락을 거듭하다 한때 주당 30달러 선까지 떨어졌다.

트위터 투자자들은 머스크가 인수 계약 파기를 시사하는 발언을 반복해 주가를 떨어뜨려 손해를 입혔다며 소송을 제기했다. 재판은 약 2주간 진행될 예정이다.

FT는 배심원단이 투자자들의 손을 들어줄 경우 머스크가 수십억달러 규모의 손해배상 책임을 질 수 있다고 내다봤다.