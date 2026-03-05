[속보]민주당, 단수공천 3호로 김경수 경남지사 후보

더불어민주당이 5일 김경수 대통령 직속 지방시대위원회 위원장을 6·3 지방선거의 경남지사 후보로 단수 공천했다.

김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 국회에서 열린 기자간담회에서 김 후보를 경남지사 후보로 단수 선정했다고 밝히며 “부산·울산·경남 메가시티의 꿈이 무너진 자리에 5극3특의 꿈이 빛나고 있다”며 “이재명 정부의 국정철학에 대한 이해와 지역 균형 발전 DNA를 갖춘 사람만이 이 꿈을 현실로 만들 수 있다”고 밝혔다.

김 후보는 “지역 발전에서 뒤처지고 있는 경남을 다시 일으켜 세우라는 당원 동지들과 경남 도민 뜻이 담긴 결정이라고 생각한다”며 “당 결정을 무겁게 받아들이고 반드시 승리로 보답하겠다”고 말했다.

김 후보는 “지난 8개월간 이재명 대통령과 함께 지방시대위원장으로 일하면서 5극3특 지방 주도 성장 균형 체제로 전환하기 위한 설계도와 추진체계를 만들어왔다”며 “이제 그 그림을 구체적인 성과로 만들어야 할 시간”이라고 말했다. 그는 “경남은 부울경의 뿌리”라며 “산업화의 심장이자 부울경의 중심축, 경남에서부터 대한민국 대전환을 만들어내겠다”고 말했다.

2016년 총선에서 제20대 국회의원에 당선(경남 김해을)된 김 후보는 지난 2018년 제7회 지방선거에서 경남지사에 당선됐다. 하지만 임기 중인 2021년 ‘드루킹 댓글 조작 사건’으로 유죄 확정 판결을 받으며 지사직을 상실했다. 이재명 정부 출범 후 지방시대위원장을 맡아 국가 균형발전 정책을 설계했다.

김 후보는 “커다란 마음의 빚이 있다. 도정이 중단됐다는 것은 도민께 대단히 죄송스러운 일”이라며 “경남의 발전을 위해 전력을 기울이고 헌신하는 것이 (도민들에) 빚을 갚는 길이라고 생각한다”고 말했다. 김 후보는 “제 사건의 진실 여부를 떠나 대단히 송구하다는 말씀을 여러 번 드렸다”며 “이번 선거를 그 송구함을 갚는 계기로 만들겠다”고 말했다.

정청래 대표는 김 후보 단수공천을 발표한 뒤 “(김 후보는) 선당후사의 아이콘”이라며 “천신만고 끝에 김해에서 국회의원에 당선됐는데 당의 부름을 받고 국회의원직을 포기하고 당선될지 안 될지도 모르는 도지사에 출마했다”고 말했다. 정 대표는 “(김 후보는) 영남 선거를 진두지휘하며 승리로 이끌 단 한 장의 필승 카드”라며 “반드시 이번 경남지사 선거에서 승리해 경남의 발전을 원 없이 이끌어갈 수 있기를 진심으로 희망한다”고 말했다.