진주시, 모든 학교에 식재료 직접 공급···‘먹거리 통합지원’ 시행

경남 진주시는 올해 신학기 개학과 함께 관내 97개 전체 학교에 공공 급식 식재료를 공급한다고 5일 밝혔다.

진주시는 지난 2024년 112억원을 투입해 건립한 ‘진주 먹거리통합지원센터’를 통해 올해 3월부터 지역 모든 학교에 급식 식재료를 전면 공급한다.

이번에 전체 확교에 식재료를 직접 공급하면서‘먹거리 선순환 체계’를 완성했다. 2024년 11개교 시범 운영으로 시작된 이번 사업은 지난해 42개교를 거쳐 올해 전 학교로 확대되며 지역 급식 시스템의 전면적 전환을 이뤄냈다.

기존의 ‘식재료 총액 입찰 방식’은 품질 저하와 소규모 학교의 계약난, 지역 농산물 외면 등의 한계가 지적되어 왔다. 센터는 이를 개선하기 위해 생산·물류·소비를 통합 관리하며, 실제 시범 운영 결과 지역 농산물 사용률이 2024년 32%에서 지난해 47%까지 가파르게 상승하는 성과를 거뒀다.

안전성 확보를 위한 시스템도 한층 강화됐다. 시는 농업기술센터와 연계한 사전 안전성 검사 체계를 구축하고, 출하 농가를 111명으로 확대했다. 또한 친환경 또는 농산물우수관리(GAP) 인증 농가 비율을 높여 신뢰도를 높이는 한편, 지역 가공업체와 영양교사를 잇는 상생협력의 장도 지속해서 마련할 방침이다.

진주시 관계자는 “생산부터 소비까지 전 과정을 철저히 관리해 공공급식의 안전성을 확보하겠다”며 “아이들에게는 건강한 먹거리를, 농가에는 안정적인 판로를 제공하는 지역 먹거리 선순환 모델을 안착시키겠다”고 말했다.