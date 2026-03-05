창간 80주년 경향신문

경남 둘레길 순례·웨딩 촬영·영화제까지…‘테마 섬’ 확대

경향신문

본문 요약

경남도는 섬에 있는 둘레길를 걷고 웨팅 촬영에 영화제까지 개최하는 '테마 섬' 사업을 올해 확대한다고 5일 밝혔다.

통영시 두미도·사량도와 남해군 조도·호도는 트레킹 명소, 거제시 지심도는 웨딩·휴양 섬, 통영시 추도는 영화의 섬, 통영시 두미도는 건강·장수 섬, 사천시 신수도는 무장애 섬 등 경남에는 주제별로 테마 섬이 지정돼 있다.

경남도는 트레킹 명소 섬을 찾는 관광객이 늘어남에 따라 올해부터 통영 비진도·욕지도, 사천 신수도, 거제 화도를 트레킹 명소 섬에 추가했다.

경남 둘레길 순례·웨딩 촬영·영화제까지…'테마 섬' 확대

입력 2026.03.05 14:03

  김정훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

섬 트레킹 경남 남해군 조도. 경남도 제공

경남도는 섬에 있는 둘레길를 걷고 웨팅 촬영에 영화제까지 개최하는 ‘테마 섬’ 사업을 올해 확대한다고 5일 밝혔다.

도는 지난해 섬이 가진 고유한 매력을 극대화해 섬 방문객을 늘리는 섬 특화 사업을 시작했다.

통영시 두미도·사량도와 남해군 조도·호도는 트레킹 명소, 거제시 지심도는 웨딩·휴양 섬, 통영시 추도는 영화의 섬, 통영시 두미도는 건강·장수 섬, 사천시 신수도는 무장애 섬 등 경남에는 주제별로 테마 섬이 지정돼 있다.

경남도는 트레킹 명소 섬을 찾는 관광객이 늘어남에 따라 올해부터 통영 비진도·욕지도, 사천 신수도, 거제 화도를 트레킹 명소 섬에 추가했다. 섬 특색을 살린 둘레길 코스를 정비하고 완주를 인증하면서 기념품을 주는 프로그램을 운영해 섬 트레킹 방문객을 넓힌다.

영화의 섬 경남 통영 추도. 경남도 제공

도는 웨딩·휴양 섬으로 남해군 조도를 추가로 지정했다. 예비부부나 커플은 지심도에서 웨딩 촬영을 하고, 다문화·황혼 부부는 조도에서 리마인드 웨딩, 스몰웨딩을 한다.

추도는 지난해에 이어 섬 영화제를 개최했다. 두미도는 지역 신선 식재료를 활용한 ‘건강식단’으로 섬 방문객을 유도했다. 신수도는 휠체어를 타고 산책길, 전망대를 오고 가는 무장애 탐방로를 올해 운영한다.

경남 7개 시·군에 속한 유인섬은 80개, 무인섬은 475개나 된다. 섬 개수는 전남에 이어 2위, 섬 인구는 경남이 전국 1위다.

경남도 관계자는 “남해안의 특화된 콘텐츠 개발과 지속적인 홍보를 통해 다시 찾고 싶은 섬, 살고 싶은 섬을 만들어나가겠다”고 말했다.

