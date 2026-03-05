경남 둘레길 순례·웨딩 촬영·영화제까지…‘테마 섬’ 확대

경남도는 섬에 있는 둘레길를 걷고 웨팅 촬영에 영화제까지 개최하는 ‘테마 섬’ 사업을 올해 확대한다고 5일 밝혔다.

도는 지난해 섬이 가진 고유한 매력을 극대화해 섬 방문객을 늘리는 섬 특화 사업을 시작했다.

통영시 두미도·사량도와 남해군 조도·호도는 트레킹 명소, 거제시 지심도는 웨딩·휴양 섬, 통영시 추도는 영화의 섬, 통영시 두미도는 건강·장수 섬, 사천시 신수도는 무장애 섬 등 경남에는 주제별로 테마 섬이 지정돼 있다.

경남도는 트레킹 명소 섬을 찾는 관광객이 늘어남에 따라 올해부터 통영 비진도·욕지도, 사천 신수도, 거제 화도를 트레킹 명소 섬에 추가했다. 섬 특색을 살린 둘레길 코스를 정비하고 완주를 인증하면서 기념품을 주는 프로그램을 운영해 섬 트레킹 방문객을 넓힌다.

도는 웨딩·휴양 섬으로 남해군 조도를 추가로 지정했다. 예비부부나 커플은 지심도에서 웨딩 촬영을 하고, 다문화·황혼 부부는 조도에서 리마인드 웨딩, 스몰웨딩을 한다.

추도는 지난해에 이어 섬 영화제를 개최했다. 두미도는 지역 신선 식재료를 활용한 ‘건강식단’으로 섬 방문객을 유도했다. 신수도는 휠체어를 타고 산책길, 전망대를 오고 가는 무장애 탐방로를 올해 운영한다.

경남 7개 시·군에 속한 유인섬은 80개, 무인섬은 475개나 된다. 섬 개수는 전남에 이어 2위, 섬 인구는 경남이 전국 1위다.

경남도 관계자는 “남해안의 특화된 콘텐츠 개발과 지속적인 홍보를 통해 다시 찾고 싶은 섬, 살고 싶은 섬을 만들어나가겠다”고 말했다.