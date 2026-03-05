창간 80주년 경향신문

가정의 달 여행객·외식수요 증가 예상··· 부산시 대대적 식당 점검 나선다

경향신문

본문 요약

부산시가 여행객 방문과 외식 수요가 늘어날 것으로 예상되는 봄철을 맞아 대대적인 식자재 관련 불법행위 단속에 나섰다.

부산시는 오는 9일부터 다음 달 17일까지 유통 식자재 제조·판매업소 불법행위 특별 기획 수사를 벌인다고 5일 밝혔다.

이번 수사는 가정의 달인 5월을 앞두고 소비가 늘어날 것으로 예상되는 유통 식자재 식품을 제조하거나 판매하는 업소와 대량으로 식자재를 납품받는 프랜차이즈 음식점을 대상으로 진행될 예정이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

가정의 달 여행객·외식수요 증가 예상··· 부산시 대대적 식당 점검 나선다

입력 2026.03.05 14:04

  • 김준용 기자

부산시청사. 경향신문 자료사진

부산시청사. 경향신문 자료사진

부산시가 여행객 방문과 외식 수요가 늘어날 것으로 예상되는 봄철을 맞아 대대적인 식자재 관련 불법행위 단속에 나섰다.

부산시는 오는 9일부터 다음 달 17일까지 유통 식자재 제조·판매업소 불법행위 특별 기획 수사를 벌인다고 5일 밝혔다. 이번 수사는 가정의 달인 5월을 앞두고 소비가 늘어날 것으로 예상되는 유통 식자재 식품을 제조하거나 판매하는 업소와 대량으로 식자재를 납품받는 프랜차이즈 음식점을 대상으로 진행될 예정이다.

이중 특히 과거 위반 이력이 있는 곳이나 위생 상태가 불량하다고 의심되는 곳, 식품 표시·광고나 원산지 표시 관련 민원·제보가 접수된 곳 등을 종합적으로 고려해 단속지를 선정할 예정이다.

주요 내용으로는 식품 취급 기준·규격 위반, 무표시·소비기한 경과제품 등 불량 원재료 사용, 원산지 거짓·혼동 표시 등이다. 부산시는 현장 확인 후 전문기관 검사를 병행하는 등 안전 관리 강화에 나선다는 계획이다.

부산시 특별사법경찰과 관계자는 “원산지 거짓·혼동 표시는 ‘농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률’에 따라 7년 이하 징역 또는 1억 원 이하 벌금이 부과될 수 있다”며 “관련 불법행위 제보는 부산시 식품수사팀(051-888-=3091, 3095)로 하면 된다”고 말했다.

