지난해 3월 경북·울산 등 산불로 하루에 10만㏊ 산림 불에 타

지난해 3월 경북과 울산 등에서 동시다발적으로 발생한 산불로 인해 하루 동안 역대 최대 규모의 산림이 불에 탄 것으로 나타났다.

5일 행정안전부에 따르면 최근 30년(1996∼2025년)간 산불은 매년 477건이 발생해 평균 6456㏊(헥타르·1㏊는 1만㎡)의 산림이 불에 탄 것으로 집계됐다. 소방청은 “최근에는 한 번 산불이 나면 피해 규모가 100㏊ 이상으로 대형화하는 추세”라고 설명했다.

지난해는 한 해에만 산불로 10만5099㏊의 산림이 소실됐다. 이는 1996∼2024년 산불 피해 면적을 모두 합친 것(8만8628㏊)보다 규모가 더 크다.

특히 지난해 3월22일에는 경북 의성과 울산 울주 등에서 동시다발로 발생한 산불로 인해 하루 동안 역대 최대인 10만534㏊의 산림이 불에 탔다. 당일 지역별 피해 현황은 경북 의성 안계면 5만2707㏊, 안평면 4만6575㏊, 금성면 134㏊, 울산 울주 온양면 1117㏊ 등이다.

산불 발생은 3월에 집중됐다. 최근 10년(2016∼2025년)간 통계를 보면 산불은 3월(24.1%)과 4월(21.9%)에 많이 발생했으며, 전체 피해 산림면적의 88%가 3월에 집중됐다.

원인별로는 입산자 실화가 159건(30%)으로 가장 많았고, 쓰레기 소각 65건(12%), 논밭두렁 소각 54건(10%), 담뱃불과 건축물 화재가 각각 36건(7%)으로 뒤를 이었다.

행안부는 봄철 산불 예방을 위해 입산 시 성냥이나 라이터와 같은 화기를 가져가지 않고, 야영과 취사는 허가된 구역에서만 해야 한다고 강조했다. 또 산과 가까운 곳에서는 논·밭두렁 태우기나 영농부산물 및 쓰레기 등을 무단으로 소각하지 말아달라고 당부했다. 아울러 산에 오르거나 산 인근 도로를 운전할 때에는 담배를 피우거나 담배꽁초를 함부로 버리지 말아달라고 밝혔다.

하종목 행안부 예방정책국장은 “올해는 건조한 날씨와 강풍 등으로 인해 예년보다 산불이 더욱 자주 발생하고 있다”며 “산불을 발견하면 즉시 소방(119), 경찰(112), 지역 산림관서로 신고해달라”고 말했다.