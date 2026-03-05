창간 80주년 경향신문

임태희, 경기교육 정책·성과 담은 첫 저서 14일 출간

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

임태희, 경기교육 정책·성과 담은 첫 저서 14일 출간

입력 2026.03.05 14:17

임태희의 미래교육 IM_Possible. 출판사 북코리아 제공

임태희의 미래교육 IM_Possible. 출판사 북코리아 제공

임태희 경기교육감이 경기교육의 정책과 성과, 대한민국 교육이 나아가야 할 방향을 담은 첫 저서 <임태희의 미래교육 IM_Possible>을 오는 14일 출간한다.

책에서 임 교육감은 자신의 행정·정치적 경험과 역량을 교육 현장에 어떻게 반영했는지와 그로 구현된 결과를 소개하고 공교육이 국가의 미래를 설계하는 방향 등을 제시한다.

학교·공유학교·온라인학교로 이뤄진 ‘교육 3섹터’ 체제 등 경기교육의 정책과 교육부 주관 ‘2025 시도교육청 국가시책 추진실적 평가’에서 종합 최우수 등급 획득, 2024년 유네스코 ‘교육의 미래’ 국제포럼 개최 등 성과를 담았다.

임 교육감은 서문을 통해 “그동안 페이스북, 블로그 등을 통해 교육감으로서 고민해온 점들을 하나씩 글로 정리해왔다”며 “나아가 남은 시간 동안 더 노력해야 할 부분에 대한 각오도 함께 담고자 했다”고 밝혔다.

이어 “함께 정리해온 글들이 모여 이제 책이 됐다”며 “책에는 경기교육가족분들 모두의 노력이 고스란히 녹아있다”고 덧붙였다.

한편 임 교육감은 별도의 출판기념회는 따로 하지 않기로 했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글