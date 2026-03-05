임태희, 경기교육 정책·성과 담은 첫 저서 14일 출간

임태희 경기교육감이 경기교육의 정책과 성과, 대한민국 교육이 나아가야 할 방향을 담은 첫 저서 <임태희의 미래교육 IM_Possible>을 오는 14일 출간한다.

책에서 임 교육감은 자신의 행정·정치적 경험과 역량을 교육 현장에 어떻게 반영했는지와 그로 구현된 결과를 소개하고 공교육이 국가의 미래를 설계하는 방향 등을 제시한다.

학교·공유학교·온라인학교로 이뤄진 ‘교육 3섹터’ 체제 등 경기교육의 정책과 교육부 주관 ‘2025 시도교육청 국가시책 추진실적 평가’에서 종합 최우수 등급 획득, 2024년 유네스코 ‘교육의 미래’ 국제포럼 개최 등 성과를 담았다.

임 교육감은 서문을 통해 “그동안 페이스북, 블로그 등을 통해 교육감으로서 고민해온 점들을 하나씩 글로 정리해왔다”며 “나아가 남은 시간 동안 더 노력해야 할 부분에 대한 각오도 함께 담고자 했다”고 밝혔다.

이어 “함께 정리해온 글들이 모여 이제 책이 됐다”며 “책에는 경기교육가족분들 모두의 노력이 고스란히 녹아있다”고 덧붙였다.

한편 임 교육감은 별도의 출판기념회는 따로 하지 않기로 했다.