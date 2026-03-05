‘밀가루 담합’ 한국제분협회 “깊이 사죄···이사회 전원 사퇴”

한국제분협회가 국내 주요 제분사들의 밀가루 담합 사건과 관련해 5일 공개 사과하고 이사회 전원이 사퇴하기로 했다.

제분협회는 이날 오전 정기총회에서 최근 제분업계 밀가루 가격 담합과 관련해 “국민께 큰 실망과 심려를 끼쳐드린 점을 깊이 사죄하고 이에 따른 책임을 통감해 이사회 전원이 사퇴한다”고 밝혔다.

이번 결정은 공정거래위원회 조사 결과에 따른 책임을 통감하기 위한 조치로 국내 주요 제분회사 대표들로 구성된 한국제분협회 회장, 부회장 및 이사회 구성원 전원은 이사직에서 즉각 물러나기로 했다.

제분협회는 “우리나라의 식량안보와 식품안전을 위해 더욱 노력할 것이며, 정도경영으로 제분업계 발전에 만전을 기할 것”이라고도 덧붙였다.

제분협회 회원사에는 대한제분, 사조동아원, 대선제분, 삼양사, CJ제일제당, 삼화제분, 한탑 등 7곳이 있다.

공정위는 지난달 20일 이들 밀가루 제조 및 판매 사업자가 2019년 11월부터 지난해 10월까지 반복적으로 밀가루 판매가격 및 물량배분을 담합했다고 밝혔다. 밀가루 납품 가격을 같이 올리고, 각 수요처별로 물량을 분배하는 식으로 담합을 벌였다는 것이다. 이들 기업들의 담합 관련 매출액은 5조8000억원이나 됐다.

이에 공정위는 ‘가격 재결정 명령’ 부과 의견을 담은 심사보고서를 이들 기업에 보냈으며, 최대 조 단위에 이르는 과징금 부과 등의 제재 절차에 착수했다. 그러자 CJ제일제당 등이 밀가루 전 제품 가격을 최대 6% 인하했다.