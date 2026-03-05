‘4호선 도보 5분’ 역세권 청년임대주택···경쟁률 31.8대 1 기록

경기 안양시는 최근 진행된 호계온천 주변지구(아크로베스티뉴) 청년임대주택 청약에 공급 물량(79세대)의 31배가 넘는 세대가 신청했다고 5일 밝혔다.

지난달 23일부터 27일까지 5일간 진행된 청약에는 총 2510건이 접수됐다. 평균 경쟁률은 31.8대 1로, 청년층의 높은 수요가 확인됐다고 안양시는 밝혔다.

유형별로는 청년 대상 모집(63세대)에 2296건이 접수돼 32.3대 1의 경쟁률을 보였다. (예비)신혼부부 및 한부모가족 모집(16세대)에는 214건이 접수돼 13.4대 1을 기록했다.

안양시는 높은 경쟁률의 주요 원인으로는 수도권 지하철 4호선 범계역 인근이라는 최상급 입지와 함께, 민간 분양 단지 수준의 고품질 주거 공간을 시세보다 저렴한 임대료로 누릴 수 있다는 점을 꼽았다.

안양시는 청년층의 주거 안정을 위해 오는 2033년까지 청년임대주택 총 3299세대를 공급한다는 계획이다. 특히 재개발·재건축 정비사업 추진 과정에서 용적률 완화를 통해 확보한 임대주택을 시가 매입하는 방식으로, 도심 내 핵심 거점에 안정적인 주거 기반을 지속적으로 마련해 나간다는 방침이다.

안양시 관계자는 “우수한 입지의 주택 공급은 청년 인구 유입뿐만 아니라 인근 상권 활성화 등 지역 경제에도 긍정적인 선순환 효과를 기대하고 있다”며 “앞으로도 교통이 편리한 지역에 청년과 신혼부부가 안심하고 거주할 수 있는 고품질 임대주택 공급을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.