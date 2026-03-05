경남도, 올해 시설원예 현대화에 234억원 투입

경남도는 올해 총 234억원을 투입해 285㏊ 규모의 시설원예 현대화 사업을 본격 추진한다고 5일 밝혔다.

경남은 시설원예 재배면적 1만117㏊로 전국 1위를 차지하고 있으며, 딸기·토마토·파프리카·고추·깻잎 등 주요 원예작물 생산 비중이 높다.

그러나 이상고온과 한파, 강풍 등 기상이변이 잦아지면서 정밀 환경제어 기반 확충과 노후 시설 개선의 필요성이 커지고 있다.

도는 올해 원예작물하우스 생산시설 현대화 110억원(200㏊), 신재생에너지시설 52억원(8㏊), 에너지절감시설 37억원(35㏊), 원예시설 현대화 30억원(38㏊), 스마트팜 정보통신기술(ICT) 시설장비 보급 5억원(4㏊) 등 5개 사업에 총 234억원을 투입한다.

시설원예 현대화 사업은 노후화된 시설하우스의 구조를 개선하고 환경관리 설비를 보강해 안정적인 생산체계를 구축하는 데 목적이 있다.

정보통신기술 기반 시설·장비, 양액·관수관비시설, 공기열·지열 냉난방기, 다겹보온커튼·자동보온덮개 등 에너지 절감형 설비와 광 투과율을 높인 연질강화필름 등을 지원한다.

이를 통해 온·습도 등을 재배환경을 정밀하게 제어하는 스마트 환경관리 기반을 단계적으로 확충할 계획이다.

장영욱 도 농정국장은 “전국 1위의 시설원예 산업을 유지하기 위해서는 안정적인 생산 기반을 확보하는 것이 중요하다”며 “시설현대화를 통해 농업인의 소득 향상을 위해 적극 지원하겠다”고 말했다.