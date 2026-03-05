복원 논의만 10여년째···‘생태계 타임캡슐’ 제주 하논분화구 핵심사유지 매입 보전키로

올해부터 2033년까지 8년간 198억원 투입 핵심구역 내 사유지 527필지·21㏊ 매입

제주도가 ‘생태계 타임캡슐’로 불리는 서귀포시 하논분화구의 보전을 위해 핵심구역 사유지를 8년에 걸쳐 매입한다. 10여년간 논의만 반복하며 공전하던 하논분화구 복원 사업이 전체 원형 보전이 아닌 핵심구역 사유지 매입으로 방향을 잡은 데 따른 것이다.

도는 올해부터 2033년까지 총 198억원을 투입해 핵심구역 내 사유지 527필지·21ha를 단계적으로 매입한다고 5일 밝혔다.

하논분화구는 서귀포시 호근동과 서홍동 일대에 걸쳐 형성된 동서 1.8km, 남북 1.3km, 면적 126만6000㎡ 크기의 타원형 화산체다. 용암이나 화산재가 분출된 일반적인 분화구와 달리 지하의 가스, 증기 폭발로 형성된 국내 유일의 마르형 분화구라는 점에서 학술적 가치가 매우 높다.

특히 마르형 분화구는 지표면보다 지형이 낮아 그 안에 5만년 전의 기후변화 정보를 간직한 꽃가루와 나뭇잎, 흙 등이 고스란히 쌓여 있을 것으로 추정된다. 하논분화구가 환경과 기후 변천 과정을 담은 ‘생태계 타임캡슐’로 불리는 이유다. 이 곳은 제주에서 유일하게 벼농사가 가능해 현재까지도 논으로 활용되고 있다.

하논분화구 복원 논의는 2012년 제주에서 열린 세계자연보전연맹(IUCN) 세계자연보전총회(WCC)에서 본격적으로 시작됐다. 분화구 내 사유지를 매입해 농경지 조성 이전의 거대한 화구호의 원형을 복원하고 보존하자는 취지였다. 하지만 부지의 90%가 사유지인 탓에 막대한 예산이 걸림돌이 돼 사업은 진척되지 못했다. 2017년 당시에도 토지 매입에 최소 2600억여원이 소요될 것으로 추산됐다.

이에 도는 지난해 ‘하논분화구 보전 및 현명한 이용을 위한 기본계획 수립용역’을 실시하고 경관·생태계 보전을 위해 특별 관리가 필요한 지역을 핵심구역 531필지·23㏊으로 설정했다. 이 가운데 사유지는 527필지․21㏊다.

도는 우선 올해부터 2028년까지 59억 원을 투입해 약 4.5ha를 먼저 사들인다. 이후 순차적으로 매입 공고를 진행해 2033년까지 잔여 필지 매입을 단계적으로 마무리할 계획이다.

임홍철 제주도 기후환경국장은 “하논분화구는 약 5만 년 동안의 기후·지질·식생 등 다양한 환경 정보를 간직한 자산”이라면서 “체계적인 보전과 관리를 통해 가치를 온전히 이어가겠다”고 말했다.