창간 80주년 경향신문

복원 논의만 10여년째···‘생태계 타임캡슐’ 제주 하논분화구 핵심사유지 매입 보전키로

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

복원 논의만 10여년째···‘생태계 타임캡슐’ 제주 하논분화구 핵심사유지 매입 보전키로

입력 2026.03.05 14:32

올해부터 2033년까지 8년간 198억원 투입

핵심구역 내 사유지 527필지·21㏊ 매입

제주 서귀포시 하논분화구. 제주도 제공

제주 서귀포시 하논분화구. 제주도 제공

제주도가 ‘생태계 타임캡슐’로 불리는 서귀포시 하논분화구의 보전을 위해 핵심구역 사유지를 8년에 걸쳐 매입한다. 10여년간 논의만 반복하며 공전하던 하논분화구 복원 사업이 전체 원형 보전이 아닌 핵심구역 사유지 매입으로 방향을 잡은 데 따른 것이다.

도는 올해부터 2033년까지 총 198억원을 투입해 핵심구역 내 사유지 527필지·21ha를 단계적으로 매입한다고 5일 밝혔다.

하논분화구는 서귀포시 호근동과 서홍동 일대에 걸쳐 형성된 동서 1.8km, 남북 1.3km, 면적 126만6000㎡ 크기의 타원형 화산체다. 용암이나 화산재가 분출된 일반적인 분화구와 달리 지하의 가스, 증기 폭발로 형성된 국내 유일의 마르형 분화구라는 점에서 학술적 가치가 매우 높다.

특히 마르형 분화구는 지표면보다 지형이 낮아 그 안에 5만년 전의 기후변화 정보를 간직한 꽃가루와 나뭇잎, 흙 등이 고스란히 쌓여 있을 것으로 추정된다. 하논분화구가 환경과 기후 변천 과정을 담은 ‘생태계 타임캡슐’로 불리는 이유다. 이 곳은 제주에서 유일하게 벼농사가 가능해 현재까지도 논으로 활용되고 있다.

하논분화구 복원 논의는 2012년 제주에서 열린 세계자연보전연맹(IUCN) 세계자연보전총회(WCC)에서 본격적으로 시작됐다. 분화구 내 사유지를 매입해 농경지 조성 이전의 거대한 화구호의 원형을 복원하고 보존하자는 취지였다. 하지만 부지의 90%가 사유지인 탓에 막대한 예산이 걸림돌이 돼 사업은 진척되지 못했다. 2017년 당시에도 토지 매입에 최소 2600억여원이 소요될 것으로 추산됐다.

이에 도는 지난해 ‘하논분화구 보전 및 현명한 이용을 위한 기본계획 수립용역’을 실시하고 경관·생태계 보전을 위해 특별 관리가 필요한 지역을 핵심구역 531필지·23㏊으로 설정했다. 이 가운데 사유지는 527필지․21㏊다.

도는 우선 올해부터 2028년까지 59억 원을 투입해 약 4.5ha를 먼저 사들인다. 이후 순차적으로 매입 공고를 진행해 2033년까지 잔여 필지 매입을 단계적으로 마무리할 계획이다.

임홍철 제주도 기후환경국장은 “하논분화구는 약 5만 년 동안의 기후·지질·식생 등 다양한 환경 정보를 간직한 자산”이라면서 “체계적인 보전과 관리를 통해 가치를 온전히 이어가겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글