AI 네트워크 구축에 힘 모은다···민관 협의체 ‘AINA’ 공식 출범

차세대 지능형(AI) 네트워크 산업 주도권 확보를 위한 민관·산학연 협의체 ‘AI 네트워크 얼라이언스’(AINA)가 공식 출범했다.

과학기술정보통신부는 4일(현지시간) 스페인 바르셀로나 ‘MWC 2026’ 현장에서 AINA 출범식을 열었다고 밝혔다.

AINA에는 정부·유관기관·연구기관과 KT·SK텔레콤·LG유플러스 등 통신 3사, 삼성전자·LG전자·에릭슨·노키아·국내 중소기업 등 장비 제조사, 아마존웹서비스 등 AI 기업을 포함한 34개 회원사가 참여한다. 대표 의장사는 KT가 맡았다.

AINA는 2028년 6세대 이동통신(6G) 표준 완성, 2030년 6G 상용화에 발맞춰 현재 5% 수준인 차세대 이동통신 시장 점유율을 20%까지 끌어올리는 것을 목표로 한다. 산업계 수요 기반 기술 개발 로드맵 제시, AI 생태계와 연계한 AI 네트워크 수요 창출, 해외시장 진출을 위한 글로벌 주요 기업·단체와의 협력을 주도한다.

주요 글로벌 통신기업들은 휴머노이드, 자율주행차 등 고품질 피지컬 AI 서비스를 위한 필수 인프라로서 AI 네트워크의 중요성에 주목하고 있다. 2024년 MWC에서 ‘AI-RAN(지능형 기지국) 얼라이언스’를 출범하는 등 협력을 통해 생태계 선점에 나서고 있다. 이동통신 기지국이 AI 컴퓨팅 기능을 동시에 수행하면 피지컬 AI의 배터리 한계를 극복할 수 있고, 실시간·초정밀 제어가 가능해진다.

지난해 10월에는 한국 산학연과 엔비디아가 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 ‘AI 네트워크 공동연구·실증 협력’ 양해각서(MOU)를 체결했다. 과기정통부는 지난해 말 ‘2030년까지 6G·AI네트워크 1등 국가 도약’을 목표로 내건 ‘하이퍼 AI 네트워크 전략’을 발표했다. 올해 AI 네트워크 대규모 실증사업을 본격적으로 시작한다.

출범식에는 최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책실장, AINA 대표의장인 서창석 KT 네트워크부문장, AI-RAN 얼라이언스 의장인 최진성 소프뱅크 부사장을 비롯해 엔비디아·마이크로소프트·퀄컴·보다폰 등 글로벌 기업 관계자들이 참석했다.

이날 AINA는 AI-RAN 얼라이언스·싱가포르 기술디자인대학(SUTD) 등 AI 네트워크 단체·연구기관과 MOU도 체결했다. 한국 산학연과 엔비디아는 MOU 이행을 위한 후속 논의를 진행했다. 이들은 상반기 중 산업 협력 방안에 대한 가시적 결과를 도출하기로 했다.