창간 80주년 경향신문

다주택자 대출 잔액 103조…서울 1년새 21% 증가

경향신문

본문 요약

다주택자가 받은 대출 잔액이 전국적으로 100조원을 넘어섰으며, 서울에서만 1년 사이 21%가 넘게 증가한 것으로 나타났다.

서울과 경기를 합한 대출 잔액은 51조9000억원으로 전체의 절반 가량을 차지했다.

서울만 보면 대출 잔액은 2024년 말 16조5000억원에서 1년여만에 21% 증가한 20조원으로 집계됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

다주택자 대출 잔액 103조…서울 1년새 21% 증가

입력 2026.03.05 15:02

  • 김상범 기자

  기사를 재생 중이에요

지난달 26일 서울 남산 전망대에서 바라본 시내 곳곳에 아파트 단지가 빼곡하게 들어서 있다. 연합뉴스

다주택자가 받은 대출 잔액이 전국적으로 100조원을 넘어섰으며, 서울에서만 1년 사이 21%가 넘게 증가한 것으로 나타났다.

국회 정무위원회 소속 강민국 국민의힘 의원실이 5일 금융감독원에서 제출받은 자료를 보면 올해 1월 말 기준 다주택자 대출(전세대출·이주비·중도금대출 포함) 잔액은 102조9000억원으로 집계됐다.

다주택자는 대출을 받는 시점에 2주택 이상을 보유했거나, 1주택을 보유한 상태에서 또 다른 주택을 구입하려고 대출을 받은 사람을 의미한다.

지역별로 보면 서울·경기 등 주요 주택시장 지역에 대출이 집중됐다. 서울(20조원)과 경기(31조9000억원)를 합한 대출 잔액은 51조9000억원으로 전체의 절반 가량(50.4%)을 차지했다.

서울만 보면 대출 잔액은 2024년 말 16조5000억원에서 1년여만에 21% 증가한 20조원으로 집계됐다.

서울에서는 강동구가 1조9000억원으로 가장 많았고 강남구(1조7000억원), 서초구·성동구(각 1조3000억원), 양천구(1조2000억원), 송파구·동대문구(각 1조1000억원) 등 주요 주거지역의 대출 잔액이 큰 것으로 나타났다.

다만 주담대 통계에는 전세대출, 이주비 대출 등이 모두 포함됐기 때문에 규제 대상이 될 순수 주택 구입 목적 주담대 규모는 수백억원 수준에 그칠 것이란 게 금융권 관측이다.

담보 유형별로는 아파트 담보대출이 대부분을 차지했다.

아파트 담보대출 잔액은 91조9000억원으로 전체의 89.3%였고 비아파트 담보대출은 11조원(10.7%) 수준이었다.

대출 구조를 보면 원리금 분할상환 방식이 대부분이었다. 분할상환 대출은 95조7000억원으로 전체의 93.0%를 차지했고 만기일시상환은 7조2000억원(7.0%) 수준이었다.

다주택자 대출은 최근 정부의 주택시장 안정 정책과 맞물려 주요 관리 대상으로 거론되고 있다.

강 의원은 “다주택자 대출의 상당수가 원리금 분할상환 구조인 점 등을 고려해 규제 효용성을 면밀히 고려해야 한다”며 “(임대료 인상 등으로) 자칫 무주택자의 전월세 시장을 어렵게 할 수 있다”고 말했다.

댓글