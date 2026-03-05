CJ올리브영, 북미 첫 물류센터 구축

CJ올리브영이 미국 현지에 첫 물류 전진기지를 구축하고 K뷰티 인프라 확장에 나선다.

CJ올리브영은 미국 캘리포니아주 블루밍턴에 현지 첫 물류 거점인 미국 서부센터를 세웠다고 5일 밝혔다.

올리브영에 따르면 미국 서부센터는 3600㎡(약 1100평) 규모로 올리브영을 통해 북미 전역으로 유통되는 K뷰티 상품의 물류 허브 역할을 맡게 된다.

올리브영은 미 서부 물류 인프라가 갖춰진 만큼 현지 매장에 입점하는 브랜드사 지원에 본격적으로 나선다. 특히 통관, 재고 보관, 배송 등 현지 물류 전반을 직간접적으로 지원해 브랜드사 부담을 낮춘다는 방침이다. 또 자체 배송 인프라가 부족한 브랜드는 마케팅용 집기나 연출물 등 상품 외 분야의 물류 지원도 병행한다.

이번 물류센터는 세계 최대 뷰티 유통 채널인 ‘세포라’와의 협업을 강화하는 역할도 담당한다.

앞서 올리브영은 세포라와 파트너십을 체결하고 오는 8월 직접 큐레이션한 ‘K뷰티 존’을 세포라 온·오프라인 채널에 선보이기로 한 바 있다.

서부센터는 북미 지역 세포라 매장 내 K뷰티 존에 입점하는 브랜드의 전 물류 과정을 책임지는 E2E(End To End) 서비스도 제공한다.

올리브영은 향후 물동량 확대에 맞춰 서부센터의 규모를 단계적으로 확장할 계획이다. 또 현지 수요 변화에 발맞춰 동부 지역에 추가로 물류 거점을 확보하는 등 ‘다거점 체계’를 통해 북미 전역을 아우르는 물류 인프라를 완성한다는 구상이다.

올리브영 관계자는 “오는 5월 현지 매장 오픈을 앞두고 K뷰티 수요에 안정적으로 대응할 수 있는 핵심 물류 네트워크를 구축했다”면서 “이를 기반으로 현지 리테일 경쟁력을 강화해 나가는 등 K뷰티 유망 브랜드의 북미 시장 진출을 적극 지원할 것”이라고 말했다.