K열풍 타고 ‘아떼 액세서리’도 해외진출

‘아떼 액세서리‘가 일본 시장에 첫발을 내딛는다.

생활문화기업 LF의 ‘아떼 액세서리’는 오는 10일까지 일본 오사카 한큐 백화점 우메다 본점 1층 메인 스테이지에서 팝업스토어를 운영한다고 5일 밝혔다.

이번 팝업은 론칭 5주년을 맞은 아떼 액세서리가 해외에서 선보이는 첫 오프라인 프로젝트다.

오사카 핵심 상권에 위치한 한큐 우메다 본점은 일본 전체 상위권 매출을 기록하는 간사이 지역 대표 백화점이다. 1층 메인 스테이지는 글로벌 럭셔리 및 프리미엄 브랜드가 신제품과 핵심 컬렉션을 선보이는 상징적인 공간으로 유명하다.

LF는 아떼 액세서리의 구조적이고 러블리한 디자인은 완성도와 디테일을 중시하는 일본 소비자 취향과 접점이 높은 것으로 평가하고 있다.

이번 팝업에서는 아떼 액세서리의 핵심 제품군인 ’르봉(RUBAN)백‘을 전면에 내세운다. 리본 모티브를 구조적으로 재해석한 르봉백은 출시 이후 완판을 거듭하며 브랜드의 상징으로 자리매김했다.

LF는 단일한 색상 외에도 레오파드 문양과 광택감 있는 소재, 파스텔톤의 다채로운 색상 등 변주를 더한 제품으로 일본 현지 고객의 취향을 적극 공략한다는 방침이다.

현장에서는 구매 고객 대상 스크런치 증정 및 SNS 공유 스티커 증정 프로모션 등 다양한 이벤트도 진행한다.

LF 아떼 액세서리는 이번 팝업을 통해 현지 소비자 반응을 확인하고 도쿄 등 주요 도시로의 확장을 단계적으로 추진할 계획이다. 아떼 액세서리 관계자는 “이번 팝업은 국내에서 다져온 브랜드 경쟁력을 해외로 확장하는 분기점이자 글로벌 도약의 출발점”이라며 “이를 계기로 아시아 시장 내 브랜드 영향력을 단계적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.