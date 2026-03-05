창간 80주년 경향신문

[속보]코스피 9.6%, 코스닥 14% 폭등 마감···코스닥 상승률 ‘역대 최고’, 코스피는 17년 반 만에 최고

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

전날 역대 최악의 하락률을 기록한 국내 증시가 5일 폭등세를 보이면서 '역대급 상승률'을 기록했다.

전날 14% 폭락한 코스닥은 이날 137.97포인트 오른 1116.41에 마감해 전날 하락분을 모두 만회했다.

이날 코스닥 상승률은 지수 출범 이래 역대 최고였다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

[속보]코스피 9.6%, 코스닥 14% 폭등 마감···코스닥 상승률 ‘역대 최고’, 코스피는 17년 반 만에 최고

입력 2026.03.05 15:34

수정 2026.03.05 15:40

펼치기/접기
  • 김경민 기자

  • 기사를 재생 중이에요

코스피가 장 초반 급등해 매수 사이드카가 발동한 5일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러가 업무를 보고 있다. 문재원 기자

코스피가 장 초반 급등해 매수 사이드카가 발동한 5일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러가 업무를 보고 있다. 문재원 기자

전날 역대 최악의 하락률을 기록한 국내 증시가 5일 폭등세를 보이면서 ‘역대급 상승률’을 기록했다. 코스피는 10%나 뛰며 2008년 이후 최고 상승률을 기록했고, 코스닥은 15% 뛰며 역대 최고 상승률을 기록했다.

이날 코스피는 전장보다 490.36포인트(9.63%) 오른 5583.90에 거래를 마감했다. 전날 698.37포인트(12.06%) 급락해 5093.54까지 밀렸던 코스피는 이날 단숨에 500포인트가량 밀어올리면서 5500선도 탈환했다. 이날 코스피 상승폭은 역대 최고, 상승률은 글로벌 금융위기 당시인 2008년 10월30일(11.95%) 이후 약 17년 4개월 만에 가장 높았다.

삼성전자가 11%, SK하이닉스가 10% 넘게 오르면서 전날 낙폭을 만회했고 대부분의 종목이 일제히 상승 마감했다. 이날 하락 종목은 21개, 상승 종목이 902개에 달했을 정도다.

코스닥의 상승률은 더 컸다. 전날 14% 폭락한 코스닥은 이날 137.97포인트(14.1%) 오른 1116.41에 마감해 전날 하락분을 모두 만회했다. 이날 코스닥 상승률은 지수 출범 이래 역대 최고였다. 코스닥 시가총액 상위 10개 종목이 모두 10% 넘게 급등했다.

미국과 이란 간 전쟁에 따른 불안심리가 소폭 완화되며 되돌림이 크게 나타난 영향이다. 특히 국내 증시는 빠지는 속도가 빨랐던 만큼 오르는 속도도 빨랐다.

환율도 하락했다. 이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전장보다 8.1원 내린 달러당 1468.1원에 주간거래를 마쳤다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글