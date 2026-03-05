서울 노원구가 사회 초년생과 1인 가구를 위해 ‘24시간 주거 안심 카카오톡 챗봇’ 서비스를 시작한다고 5일 밝혔다.

구는 “평일 주간·현장 중심으로 운영되던 기존 대면 상담의 한계를 보완하고 언제든 필요한 정보를 확인 할 수 있도록해 주거 안전망을 한층 강화하기 위해 서비스를 마련했다”고 설명했다.

이용자는 카카오톡을 통해 전월세 계약 전 확인해야 할 체크리스트와 자주 하는 질문(FAQ) 등을 시간과 장소에 구애받지 않고 확인할 수 있다.

간단한 문의는 챗봇 자동응답을 통해 즉시 안내하고 전문적인 현장 점검이 필요한 경우는 챗봇 내 ‘전문가 동행 신청하기’ 메뉴를 통해 예약까지 한 번에 진행할 수 있다. 희망 날짜와 지역, 상담 내용을 입력하면 담당자가 확인한 후 동행할 주거안심매니저를 배정하게 된다.

공인중개사 4인으로 구성된 ‘주거안심매니저’는 신청자와 현장에 동행해 건물 불법 유무와 하자 상태, 권리관계 위험 요소 등을 함께 점검해 준다.

오승록 노원구청장은 “부동산 계약은 한 번의 실수가 큰 피해로 이어질 수 있는 만큼 사전에 정보를 충분히 확인할 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다”며 “앞으로도 현장과 디지털을 아우르는 촘촘한 주거 안전망을 통해 1인 가구와 청년들이 안심하고 거주할 수 있도록 지원을 강화하겠다”고 말했다.