노원구 '24시간 전·월세상담 챗봇' 운영

경향신문

본문 요약

서울 노원구가 사회 초년생과 1인 가구를 위해 '24시간 주거 안심 카카오톡 챗봇' 서비스를 시작한다고 5일 밝혔다.

공인중개사 4인으로 구성된 '주거안심매니저'는 신청자와 현장에 동행해 건물 불법 유무와 하자 상태, 권리관계 위험 요소 등을 함께 점검해 준다.

오승록 노원구청장은 "부동산 계약은 한 번의 실수가 큰 피해로 이어질 수 있는 만큼 사전에 정보를 충분히 확인할 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다"며 "앞으로도 현장과 디지털을 아우르는 촘촘한 주거 안전망을 통해 1인 가구와 청년들이 안심하고 거주할 수 있도록 지원을 강화하겠다"고 말했다.

노원구 '24시간 전·월세상담 챗봇' 운영

입력 2026.03.05 15:47

  김은성 기자

노원구 제공.

노원구 제공.

서울 노원구가 사회 초년생과 1인 가구를 위해 ‘24시간 주거 안심 카카오톡 챗봇’ 서비스를 시작한다고 5일 밝혔다.

구는 “평일 주간·현장 중심으로 운영되던 기존 대면 상담의 한계를 보완하고 언제든 필요한 정보를 확인 할 수 있도록해 주거 안전망을 한층 강화하기 위해 서비스를 마련했다”고 설명했다.

이용자는 카카오톡을 통해 전월세 계약 전 확인해야 할 체크리스트와 자주 하는 질문(FAQ) 등을 시간과 장소에 구애받지 않고 확인할 수 있다.

간단한 문의는 챗봇 자동응답을 통해 즉시 안내하고 전문적인 현장 점검이 필요한 경우는 챗봇 내 ‘전문가 동행 신청하기’ 메뉴를 통해 예약까지 한 번에 진행할 수 있다. 희망 날짜와 지역, 상담 내용을 입력하면 담당자가 확인한 후 동행할 주거안심매니저를 배정하게 된다.

공인중개사 4인으로 구성된 ‘주거안심매니저’는 신청자와 현장에 동행해 건물 불법 유무와 하자 상태, 권리관계 위험 요소 등을 함께 점검해 준다.

오승록 노원구청장은 “부동산 계약은 한 번의 실수가 큰 피해로 이어질 수 있는 만큼 사전에 정보를 충분히 확인할 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다”며 “앞으로도 현장과 디지털을 아우르는 촘촘한 주거 안전망을 통해 1인 가구와 청년들이 안심하고 거주할 수 있도록 지원을 강화하겠다”고 말했다.

댓글