“중앙·지방공공기관 육아휴직 차별 없애야”··· 부산공공노조 등 성명 발표

부산을 중심으로 중앙공공기관과 지방공공기관의 육아휴직 차별을 해결해달라는 주장이 제기된다. 중앙공공기관은 3개월 이상 휴직하면 총인건비제도에서 제외되기 때문에 대체인력 수급이 원활하지만, 지방공공기관은 여전히 6개월 이상이라는 기준이 적용되는 탓에 인력수급이 어렵다는 내용이다.

부산지역공공기관노조협의회(부산공공기관노조) 등은 최근 부산시에 이같은 육아휴직 차별을 해결하기 위한 지침 개정을 건의했다고 5일 밝혔다. 부산공공기관노조는 이날 성명을 내고 “일·가정 양립이라는 시대적 과제를 공공부문부터 모범적으로 정착해야한다”며 중앙·지방공공기관에 적용되는 지침의 통일을 요구했다.

정부는 2024년 육아휴직 6개월 이상 사용할 경우에는 대체 채용으로 발생한 인건비는 최대 5년 동안 총인건비에서 제외하기로 했다. 지난해에는 ‘2026년 공기업·준정부기관 예산운용지침’을 통해 이 기간을 6개월에서 3개월로 줄였다. 하지만 지방공공기관은 여전히 6개월이라는 기준을 적용받고, 심지어 지방 출자·출연 기관은 이같은 기준조차 없다는 게 부산공공기관노조 측의 주장이다.

부산연구원 손헌일 박사는 “지방공공기관은 육아휴직 대체자 채용이 제한될 수 밖에 없고, 결국 공공서비스 질 저하로 이어질 것”이라고 말했다.

실제 이날 부산지하철노조의 자체조사에 따르면 올해 육아휴직 희망자는 약 200명 수준이다. 하지만 올해 채용에서 육아휴직 대체자는 43명에 불과한 것으로 조사됐다.

이는 지방공공기관의 경우 행정안전부의 관리·감독을 받고 있기 때문이라고 본다. 재정경제부의 지침을 바로 따를 수 밖에 없는 중앙공공기관과의 차이 때문에 발생한 문제라는 것이다.

민주노총 공공운수노조 부산지역본부 박진현 조직국장은 “정부 부처 간 칸막이 문제로 벌어진 일로 보인다”며 “차후 지방공공기관에도 같은 기준이 적용된다 하더라도. 현재 엄연히 차별이 존재한다는 점이 확실하다”고 말했다.