본문 요약

미국과 이스라엘이 이란을 공격한 후 전쟁에 휘말린 걸프 지역 국가들이 방공 요격미사일 확보에 비상이 걸렸다.

4일 파이낸셜타임스 보도에 따르면 미국은 최근 걸프 국가들에 방공 요격미사일 추가 공급을 약속했지만 실제 무기 인도는 아직 이뤄지지 않은 것으로 알려졌다.

요격미사일은 미국 주요 방산업체들이 수십억 달러 규모로 판매한 패트리엇과 고고도미사일방어체계의 핵심 탄약이다.

“패트리엇 빨리 줘” 발 동동···중동 국가들, 이란 공세에 요격미사일 부족 호소

입력 2026.03.05 15:57

수정 2026.03.05 16:22

  • 박은경 기자

미, 추가 공급 약속했지만 실제 인도 아직

사우디 전문가 “미국, 이스라엘에 집중”

4일(현지시간) 아랍에미리트연합(UAE) 푸자이라의 한 석유 정제 시설에서 요격된 무인기(드론) 잔해로 인해 화재가 발생해 불길이 치솟고 있다. 이란은 지난 2월 28일 새벽 미국과 이스라엘이 이란 내 여러 목표물을 겨냥해 공동 군사작전을 개시한 이후 중동 전역에서 보복 공격을 이어가고 있다. EPA연합뉴스

4일(현지시간) 아랍에미리트연합(UAE) 푸자이라의 한 석유 정제 시설에서 요격된 무인기(드론) 잔해로 인해 화재가 발생해 불길이 치솟고 있다. 이란은 지난 2월 28일 새벽 미국과 이스라엘이 이란 내 여러 목표물을 겨냥해 공동 군사작전을 개시한 이후 중동 전역에서 보복 공격을 이어가고 있다. EPA연합뉴스

미국과 이스라엘이 이란을 공격한 후 전쟁에 휘말린 걸프 지역 국가들이 방공 요격미사일 확보에 비상이 걸렸다.

4일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT) 보도에 따르면 미국은 최근 걸프 국가들에 요격미사일 추가 공급을 약속했지만 실제 무기 인도는 아직 이뤄지지 않은 것으로 알려졌다.

요격미사일은 미 주요 방산업체들이 수십억달러에 판매한 패트리엇 방공 시스템과 고고도미사일방어체계(사드)의 핵심 탄약이다. 그러나 러시아·우크라이나 전쟁 이후 이미 공급이 부족한 상황에서 이란 사태로 수요가 급증해 요격미사일 공급난이 더욱 심화하고 있다.

한 고위 관계자는 FT에 “이스라엘과 걸프 국가들이 동시에 요격미사일 재고를 빠르게 소진하고 있어 재보급이 쉽지 않은 상황”이라고 말했다. 또 다른 관계자는 “지금 시장에서 무엇이든 구하려 하고 있다”며 “필요하다면 무엇이든 사겠다는 분위기”라고 전했다.

이란이 발사한 미사일과 무인기(드론) 대부분은 방공 시스템에 의해 요격됐지만 일부는 호텔과 공항, 에너지 시설, 미군 기지 등을 타격했다.

중동 지역에서는 미국이 걸프 국가들보다 이스라엘 방어를 우선시하고 있다는 불만도 제기되는 것으로 알려졌다. 사우디아라비아의 정치 분석가 술라이만 알 오카일리는 “미국의 방어는 걸프 국가가 아니라 이스라엘에 집중돼 있다”며 “그러나 많은 미군 기지가 걸프 지역에 있다”고 지적했다.

전쟁의 향방은 어느 쪽이 먼저 탄약을 소진하느냐에 달려 있다는 분석이 나온다. 이란이 보유한 미사일과 드론이 먼저 떨어질지, 아니면 미국과 동맹국들의 요격미사일이 먼저 고갈될지가 전쟁 지속 여부를 좌우할 핵심 변수로 꼽힌다.

전략국제문제연구소 미사일 방어 프로젝트를 담당하는 톰 카라코는 FT에 “우리의 요격 능력은 탁월하지만 모든 미사일을 막아낼 만큼 충분한 방공망을 갖추고 있지는 않다”고 말했다.

이에 미·이스라엘은 요격미사일 재고가 고갈되기 전에 이란의 발사대와 미사일 저장 시설을 선제적으로 타격해 공격의 근원을 제거하는 전술을 본격화하고 있는 것으로 알려졌다. 미·이스라엘은 전투 개시 4일 만에 공식 발표 기준 약 4000개의 목표물을 타격했다. 이는 지난해 6월 미·이스라엘과 이란의 ‘12일 전쟁’ 기간 이스라엘이 발사한 미사일 수와 맞먹는 규모다.

이란 혁명수비대 “중동 군사·경제 인프라 모두 파괴할 준비 돼”

이란이 미국과 이스라엘의 공격에 대응해 중동 지역의 미군 시설 등에 보복을 이어가는 가운데, 역내 군사·경제 인프라를 파괴하겠다고 강하게 위협했다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 4일(현지시간) 국영TV를 통해 발표한 성명에서 “역내 군사·경제 인프라를 완전히 파괴할 준비가 돼 있다”며 “중동에서 계속되는 미국의 장난과 속임수, 협잡의 대가는 모든...

https://www.khan.co.kr/article/202603042200001#ENT

