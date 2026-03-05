소득 늘었지만 개인 고립·우울 심화 ‘역설’···40대 중년 양극화에 건강 ‘적신호’

국민들의 소득은 과거보다 늘었지만 삶의 만족도는 제자리걸음인 것으로 나타났다. 사회적 고립이 심해지고, 자살률도 오름세를 보이는 등 정신 건강에도 적신호가 켜졌다. 특히 40대의 자살률이나 비만도는 다른 연령대보다도 높아 건강 악화가 두드러졌다.

국가데이터처는 5일 이런 내용을 담은 ‘국민 삶의 질 2025 보고서’를 발표했다. 보고서는 고용·임금·소득·소비·자산 등 경제적 지표와 건강·여가·안전 등 삶의 질과 관련된 11개 영역의 71개 지표로 구성된다. 올해 업데이트 된 52개 중 직전 조사 대비 개선된 지표는 29개, 악화된 지표는 15개로 집계됐다.

한국인의 삶의 만족도는 2024년 기준 6.4점으로 전년과 같았다. 삶의 만족도는 객관적 삶의 조건에 대한 주관적 만족 정도를 보여주는 지표다. 2022~2024년 기준 한국의 삶의 만족도는 6.04점으로 OECD 38개 회원국 중 33위 수준이다.

세부적으로 살펴보면 임금·일자리 만족도 등 고용 지표는 개선되는 추세다. 지난해 고용률은 62.9%로 전년대비 0.2%포인트 올랐다. 일자리 만족도는 38.3%로 직전 조사인 2023년(35.1%)보다 3.2%포인트 상승했다. 2024년 기준 1인당 국민총소득(실질금액)도 4381만원으로 전년대비 146만원(3.5%) 올랐다.

그러나 양극화 정도는 심해졌다. 상대적 빈곤율은 15.3%로 전년대비(14.9%) 대비 0.4%포인트 올랐다. 최저주거기준 미달가구 비율도 2024년 3.8%로 전년대비 0.2%포인트 올랐다. 특히 저소득층의 삶의 만족도가 개선되지 않으면서 전체 삶의 질 만족도가 정체되는 데 영향을 미쳤다고 데이터처는 설명했다.

전반적인 정신 건강 지표도 악화됐다. 우울과 걱정 정도를 보여주는 부정 정서는 2024년 기준 3.8점으로 전년보다 0.7점 높아졌다. 10만명당 자살률도 2024년 기준 29.1명으로 전년대비 1.8명 늘었다. 2년 연속 증가세로 역대 최고치인 2011년(31.7명) 이후 가장 높다. 2022년 기준으로 보면 OECD 회원국 중에서 자살률이 가장 높다.

사회적 고립도 심화됐다. 사회단체 참여율은 최신데이터인 2024년 기준 52.3%로 전년대비 5.9%포인트 급락했다. 동창회·동호회 등 전통적인 사교모임이 과거보다 크게 줄어든 영향이다. 사회적 고립도는 지난해 기준 33.0%로 2년 전과 동일해 코로나 이전 수준을 회복하지 못하고 있다.

인구 허리층인 40대의 건강 상태가 특히 악화된 것으로 나타났다. 40대 비만율은 2024년 기준 44.1%로 전년대비 6.4%포인트 증가해 전 연령대 중 가장 높은 증가율을 기록했다. 자살률도 4.7명 늘어 전체 평균 증가율(1.8명)의 2배를 웃돌았다. 사회단체 참여율 감소 폭(-8.9%포인트)도 전 연령 중 가장 컸다.

데이터처 관계자는 “40대 중에서도 남성의 지표가 악화된 편”이라며 “40대는 원래 경제적·가정적으로 안정적인 연령대였으나 최근 들어 40대 내에서도 고용 계층·결혼 유무 등에 따라 이질성이 커진 것이 영향을 미친 것으로 보인다”고 말했다.