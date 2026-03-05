“원래도 비쌌는데···” 제주지역 경유 상승폭 전국 평균 상회

미국과 이스라엘의 이란 공습으로 국제유가가 급등하는 상황에서 제주지역 기름값도 고공행진을 이어가고 있다. 특히 경유 상승폭은 전국 평균보다 높은 것으로 나타났다.

제주도는 지난 4일 기준 유가 정보 서비스 오피넷을 분석한 결과 제주 지역 평균 판매가격이 ℓ당 휘발유 1786.94원, 경유 1801.83원, 실내등유 1370.76원으로 나타났다고 5일 밝혔다. 분쟁 발생 직후인 2월28일 이후 도내 휘발유·경유·실내등유 판매가격은 모두 5% 이상 상승했다.

특히 경유 상승폭(166.85원)은 전국 평균(141.08원)을 웃돌았다. 이는 농기계·어선·화물차 등 1차 산업과 물류 분야의 비용 부담이 불가피하다.

도는 중동 사태 장기화에 대비해 도내 석유 판매 가격과 비출 물량에 대한 모니터링을 강화하기로 했다.

이날부터 ‘특별물가안정대책 종합상황실’을 운영하며, 이를 중심으로 주요 생활물가와 유가 동향을 상시 점검할 계획이다. 특히 가격 담합 신고센터를 운영해 불공정 행위에 대한 감시를 강화한다. 위법 행위가 확인될 경우 공정거래위원회에 조사를 요청할 방침이다.

유가 상승에 편승한 부당 가격 인상을 방지하기 위해 기존 주 1회 실시하던 장바구니 물가 조사도 주 2회로 확대한다.

긴급 점검 결과, 현재까지 도내 에너지 공급에는 이상이 없는 것으로 파악됐다. 지난 4일 기준 비축 현황을 보면 가정용 도시가스(LNG)는 재고율 62.5%로 약 50일분을 확보했다. 가정용 프로판(LPG) 또한 재고율 82.5%로 안정적인 수준을 유지하고 있다.

난방용 등유(24.3%), 자동차용 휘발유(25.3%)·경유(33.7%) 등 일부 품목은 재고율이 상대적으로 낮았다. 이는 최근 기상 악화로 인한 운반선 운항 차질에 따른 것으로, 도는 곧 수급이 정상화될 것으로 전망했다.

도 관계자는 “중동 사태가 도민 생활과 직결된 에너지 및 물가 불안으로 번지지 않도록 상황을 면밀히 관리하겠다”고 밝혔다.