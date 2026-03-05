창간 80주년 경향신문

중동 정세 악화에…한·미, 주한미군 무기 중동 차출 논의

경향신문

본문 요약

미국과 이스라엘의 이란 공습에 따라 중동 정세가 악화하면서 한·미가 주한미군 무기의 투입 여부와 관련해 논의를 진행한 것으로 알려졌다.

5일 정부와 군 소식통에 따르면 한국과 미국은 최근 주한미군 무기를 중동으로 투입하는 방안에 대해 논의를 진행했다.

중동 사태가 장기화할 조짐을 보이면서 탄약 등의 수요가 증가하자 미국 측에서 주한미군 무기 차출 방침 등을 한국 측에 전한 것으로 알려졌다.

중동 정세 악화에…한·미, 주한미군 무기 중동 차출 논의

입력 2026.03.05 16:20

  • 강연주 기자

지난달 28일(현지시간) 미군과 이스라엘의 공습으로 이란 테헤란 상공에서 연기가 피어오르고 있다. AP연합뉴스

지난달 28일(현지시간) 미군과 이스라엘의 공습으로 이란 테헤란 상공에서 연기가 피어오르고 있다. AP연합뉴스

미국과 이스라엘의 이란 공습에 따라 중동 정세가 악화하면서 한·미가 주한미군 무기의 투입 여부와 관련해 논의를 진행한 것으로 알려졌다.

5일 정부와 군 소식통에 따르면 한국과 미국은 최근 주한미군 무기를 중동으로 투입하는 방안에 대해 논의를 진행했다. 중동 사태가 장기화할 조짐을 보이면서 탄약 등의 수요가 증가하자 미국 측에서 주한미군 무기 차출 방침 등을 한국 측에 전한 것으로 알려졌다.

앞서 청와대 고위 관계자는 지난 2일 중동 상황과 관련해 “주한미군의 전력 운용에 대한 한·미 간 협의를 상세하게 설명하긴 어렵다”며 “협의하고 있다는 말씀을 드린다”고 밝혔다.

일각에서는 주한미군이 운용하는 대북 방공 시스템인 패트리엇 외에도 에이태큼스(ATACMS) 전술 지대지 미사일 등 주한미군 주요 전력의 차출 전망도 제기되는 상황이다. 미국은 지난해 6월 이란 핵시설을 공습하기에 앞서 패트리엇 포대를 순환 배치한 바 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 2일(현지시간) 이란에 대한 공습이 “4~5주 걸릴 것으로 예상했지만, 그보다 더 오래 지속할 능력을 갖고 있다”고 밝혔다.

정부는 주한미군 무기 차출 논의에 대해 말을 아꼈다. 청와대 대변인실은 이날 언론 공지에서 “우리 정부가 주한미군의 전력 운용과 관련해 언급하는 것은 적절하지 않다”고 밝혔다. 정빛나 국방부 대변인도 이날 정례브리핑에서 “주한미군 전력 운용과 관련해 우리 정부가 언급하는 것은 적절하지 않다”고 말했다.

