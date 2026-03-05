창간 80주년 경향신문

태풍·높은 파도 줄자··· 국내 연안 침식 우려·심각 지구 20.9% 감소

경향신문

본문 요약

지난해 우리나라 연안의 지표가 깎이거나 모래가 유실되는 현상이 전년보다 개선된 것으로 조사됐다.

해수부는 지난해의 경우 우리나라에 큰 영향을 준 태풍이 없었고, 2.5ｍ 이상의 높은 파도 빈도가 줄어든 영향으로 본다.

공두표 해수부 항만국장은 "우리나라 연안의 해수면은 연평균 약 3㎜ 이상 상승하고 있어 기후변화로 인한 연안 침식 관리의 중요성이 커지고 있다"며 "체계적 관리로 국민이 안심하고 이용할 수 있는 해안 지역을 만들어 나가겠다"고 말했다.

태풍·높은 파도 줄자··· 국내 연안 침식 우려·심각 지구 20.9% 감소

입력 2026.03.05 16:46

  김준용 기자

해안침식의 영향을 받은 강원도 강릉시 연곡해변. 연합뉴스

지난해 우리나라 연안의 지표가 깎이거나 모래가 유실되는 현상이 전년보다 개선된 것으로 조사됐다.

5일 해양수산부의 지난해 연안 침식 실태조사에 따르면 침식이 우려되거나 심각한 지구의 비율은 44.4%로 나타났다. 이는 전년도 65.3%보다 20.9%포인트 줄어든 수치다.

해수부는 2003년부터 우리나라 주요 연안의 침식현황을 파악하기 위해 모래 사장의 폭과 넓이 등을 측정해 A등급(양호), B등급(보통), C등급(우려), D등급(심각) 등 4단계로 나눈다.

해수부는 2024년 C·D등급을 받은 강원, 경북 동해안 전역과 서·남해안 등 총 225개 지구를 조사했다. 그 결과 C·D 지구는 100개소로 전체의 44.4%를 차지해 전년도 비율 65.3%과 비교하면 20.9%p 감소했다.

해수부는 지난해의 경우 우리나라에 큰 영향을 준 태풍이 없었고, 2.5ｍ 이상의 높은 파도 빈도가 줄어든 영향으로 본다.

공두표 해수부 항만국장은 “우리나라 연안의 해수면은 연평균 약 3㎜ 이상 상승하고 있어 기후변화로 인한 연안 침식 관리의 중요성이 커지고 있다”며 “체계적 관리로 국민이 안심하고 이용할 수 있는 해안 지역을 만들어 나가겠다”고 말했다.

