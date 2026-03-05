태풍·높은 파도 줄자··· 국내 연안 침식 우려·심각 지구 20.9% 감소

지난해 우리나라 연안의 지표가 깎이거나 모래가 유실되는 현상이 전년보다 개선된 것으로 조사됐다.

5일 해양수산부의 지난해 연안 침식 실태조사에 따르면 침식이 우려되거나 심각한 지구의 비율은 44.4%로 나타났다. 이는 전년도 65.3%보다 20.9%포인트 줄어든 수치다.

해수부는 2003년부터 우리나라 주요 연안의 침식현황을 파악하기 위해 모래 사장의 폭과 넓이 등을 측정해 A등급(양호), B등급(보통), C등급(우려), D등급(심각) 등 4단계로 나눈다.

해수부는 2024년 C·D등급을 받은 강원, 경북 동해안 전역과 서·남해안 등 총 225개 지구를 조사했다. 그 결과 C·D 지구는 100개소로 전체의 44.4%를 차지해 전년도 비율 65.3%과 비교하면 20.9%p 감소했다.

해수부는 지난해의 경우 우리나라에 큰 영향을 준 태풍이 없었고, 2.5ｍ 이상의 높은 파도 빈도가 줄어든 영향으로 본다.

공두표 해수부 항만국장은 “우리나라 연안의 해수면은 연평균 약 3㎜ 이상 상승하고 있어 기후변화로 인한 연안 침식 관리의 중요성이 커지고 있다”며 “체계적 관리로 국민이 안심하고 이용할 수 있는 해안 지역을 만들어 나가겠다”고 말했다.