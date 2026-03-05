대전시 “중동 사태 영향 최소화”···비상경제대책본부 가동

대전시는 중동 사태로 인한 유가 급등과 외한·금융시장 불안정성이 지역 경제에 미칠 충격을 최소화하기 위해 비상경제대책본부를 구성해 운영한다고 5일 밝혔다.

시 비상경제대책본부에는 15개 관련 부서와 대전일자리경제진흥원·대전신용보증재단·대전테크노파크 등 산하 유관기관이 참여하며, 이날 유득원 행정부시장 주재로 ‘중 동사태 관련 긴급점검 회의’를 개최했다.

이날 회의에서는 중동 사태로 인한 수출계약 취소, 물류 지연, 원재료비 상승, 환율 변동 등에 따라 지역 기업과 소상공인 피해를 최소화할 수 있는 지원방안과 함께 물가안정 및 에너지 수급안정 대책이 논의됐다.

시는 우선 물가 안정을 위해 유가 상승에 편승한 바가지요금과 불공정 거래행위를 집중 점검하고, 착한가격업소 활성화 등을 통해 서민경제 부담을 줄여나가기로 했다.

기업 지원책으로는 계약 취소나 물류 지연 등의 피해 상황을 조사해 통상지원사업과 연계한 긴급 지원방안을 마련하고, 중소기업에 긴급자금을 지원할 방침이다. 원재료비 상승과 고환율에 따른 어려움이 예상되는 소상공인에게도 초저금리 특례보증과 경영회복 지원금 등을 지원키로 했다.

이 밖에도 농수산물 주요 품목의 가격 동향을 상시 모니터링하며 공급·유통 상황을 점검하고, 상황이 장기화되면 고용유지지원금과 공공부문 일자리 확대를 통해 고용불안을 줄여나가는 등의 대책을 시행할 예정이다.

유득원 부시장은 “중동 사태의 향방이 불투명한 만큼 빈틈없는 대응 체계를 가동해 지역 경제 피해를 최소화하겠다”며 “특히 수출 기업의 유동성 확보와 소상공인 경영 안정에 총력을 기울이겠다”고 말했다.