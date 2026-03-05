창간 80주년 경향신문

소중한 사람의 곁을 지키기 위한 쉼 없는 달리기

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

때때로 삶이 달리기처럼 느껴질 때가 있다.

가족들로부터 힘을 얻은 아빠는 또 끝없는 길을 마주했을 때 용기 내 달릴 수 있을 것이다.

책 속의 아빠처럼 우리도 끊임없이 각자의 길을 달리고 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

소중한 사람의 곁을 지키기 위한 쉼 없는 달리기

입력 2026.03.05 20:19

수정 2026.03.05 20:20

펼치기/접기
  • 이령 기자

  • 기사를 재생 중이에요

우리 아빠는 러너

글 부이 프엉 탐·그림 지트 즈둥

김민영 옮김 | 기린미디어 | 52쪽 | 1만6000원

[그림책]소중한 사람의 곁을 지키기 위한 쉼 없는 달리기

때때로 삶이 달리기처럼 느껴질 때가 있다. 어디로 향하는지도 모른 채 남들이 가는 길을 따라 달리다 보면 내가 왜 이 길 위에 서 있는지조차 흐릿해진다. 끝이 보이지 않아 주저앉고 싶은 위기도 찾아온다. 그렇게 모든 것이 벅찰 땐 나를 기다리는 가족, 혹은 내가 소중히 여기는 사람들을 떠올려 보자. 그들을 향해 다시 발을 내디딜 수 있게 될 테니.

그림책 속 아빠는 어느 날부터 달리기 시작한다. 사람들로 북적이는 호숫가를 지나고, 뾰족한 산을 넘고, 봄을 맞아 움튼 꽃나무들 사이를 가로지르기도 한다. 작가 지트 즈둥의 삽화는 생동감 넘치는 색들을 겹겹이 쌓아 아빠의 달리기를 따라간다. 짙은 초록 숲과 푸른 개울, 황금빛 들판 같은 아름다운 풍경이 지나가자 새카만 어둠이 찾아온다. 빛이 사라진 순간에도 아빠의 다리는 멈추지 않는다. 암흑 속 작게 그려진, 포기를 모르는 ‘러너’는 넓은 책장 속에서 계속 앞으로 나아간다.

아이의 시선으로 바라본 아빠의 달리기는 멀리 가기 위한 질주라기보다 묵묵히 이어지는 발걸음에 가깝다. 몸을 휘청이게 만드는 물살을 헤쳐나가야 하는 날도 있고, 앞이 보이지 않아 절망에 빠질 수밖에 없는 어둠을 지나야 하는 순간도 있다. 아빠는 그럼에도 포기하지 않고 결국 집으로 돌아온다. 그러곤 아이에게 책을 읽어주고 직접 학교에도 데려다주는 행복을 즐긴다. 가족들로부터 힘을 얻은 아빠는 또 끝없는 길을 마주했을 때 용기 내 달릴 수 있을 것이다.

책 속의 아빠처럼 우리도 끊임없이 각자의 길을 달리고 있다. 쉽게 멈추어 서지도 않는다. 서로의 하루를 나누고 함께 내일을 맞이할 소중한 사람들의 곁에 있기 위해서다. 어쩌면 인생의 이정표는 멀리 있는 것이 아니라 서로를 향해 달려가는 그 여정 속에 놓여 있는지도 모른다. 그렇게 우리는 사랑하는 사람에게 돌아가는 ‘러너’가 되어 오늘도 길 위로 나선다.

[그림책]소중한 사람의 곁을 지키기 위한 쉼 없는 달리기
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글