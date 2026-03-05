서울 금천구는 4일 금천구를 포함한 수도권 7개 기초지방자치단체가 모여 경부선 철도 지하화 종합계획의 조속한 발표를 촉구하는 공동성명을 냈다고 5일 밝혔다.

국토부는 지난해 말까지 대상 노선을 포함한 철도 지하화 종합계획을 발표하겠다고 밝혔으나 현재까지 구체적인 일정이나 내용은 공개되지 않았다.

유 구청장은 "철도 지하화 종합계획의 조속한 발표와 경부선 구간의 대상 노선 반영을 지속해서 촉구하겠다"고 말했다.