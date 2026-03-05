창간 80주년 경향신문

코스피 ‘역대 최고 상승폭’ 반등

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

전날 역대 최대 낙폭을 기록한 코스피 지수가 5일 역대 최고 상승폭을 기록하며 단숨에 5580선을 회복했다.

전날 698.37포인트 급락해 역대 최고 낙폭·하락률을 보인 코스피는 이날엔 역대 최대 상승폭을 기록했다.

코스피의 일일 상승률은 금융위기 당시인 2008년 10월30일 이후 역대 두번째로 높았다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

코스피 ‘역대 최고 상승폭’ 반등

입력 2026.03.05 20:38

  • 김경민 기자

  • 기사를 재생 중이에요

5580선 단숨 회복…환율도 하락

변동장세 속 불안심리 소폭 개선

전날 역대 최대 낙폭을 기록한 코스피 지수가 5일 역대 최고 상승폭을 기록하며 단숨에 5580선을 회복했다. 전날 14% 폭락한 코스닥 지수도 하루 만에 14% 올라 사상 최대 상승률을 기록했다. 미국과 이란 간 전쟁 장기화 우려가 완화되는 기미가 보이자 원·달러 환율과 국고채 금리도 하락세를 나타내며 금융시장의 불안심리가 소폭 진정되는 모양새다. 그러나 아직 중동 지역의 지정학적 긴장감이 큰 만큼 여전히 변동장세를 경계해야 한다는 지적도 나온다.

이날 코스피는 전장보다 490.36포인트(9.63%) 급등한 5583.90에 거래를 마쳤다. 장중엔 621.76포인트(12.2%) 상승한 5715.30까지 오르기도 했다.

전날 698.37포인트(12.06%) 급락해 역대 최고 낙폭·하락률을 보인 코스피는 이날엔 역대 최대 상승폭을 기록했다. 코스피의 일일 상승률은 금융위기 당시인 2008년 10월30일(11.95%) 이후 역대 두번째로 높았다. 다만 전날 폭락장에서 10거래일 만에 순매수로 돌아선 외국인은 이날 다시 ‘팔자’로 전환했다.

전날 14% 폭락한 코스닥은 이날 137.97포인트(14.1%) 급등한 1116.41에 마감하며 전날 낙폭을 모두 만회했다. 1997년 코스닥 출범 이래 가장 높은 상승률이다.

코스피 종목 97% 상승 마감…코스닥 14% ‘최대 상승률’

이날 코스피·코스닥에선 개장 직후 선물이 전일 종가 대비 5~6% 이상 오르자 프로그램 매매를 멈추는 매수 사이드카도 발동됐다. 코스피는 거래종목의 97.4%, 코스닥 95.3%가 상승 마감했고, 삼성전자(11.27%)와 SK하이닉스(10.84%)도 크게 반등했다.

치솟던 환율 상승세도 멈췄다. 이날 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전장보다 8.1원 내린 1468.1원에 주간거래를 마치며 4거래일 만에 하락 전환했다.

국고채 금리도 하락했다. 국고채 10년물 금리는 0.043%포인트 떨어진 연 3.589%에 마감했다. 3년물 국고채 금리도 전날까지 이틀 연속 상승해 3.225%를 찍었다가 이날 3.189%로 하락 마감했다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직이기 때문에 채권시장이 강세로 전환한 것이다.

미국과 이란 전쟁 장기화 우려로 중동 에너지 의존도가 큰 국내 금융시장이 크게 흔들렸지만, 전날 밤 미국과 이란 교섭설이 전해지자 금융시장이 안정세를 찾은 모양새다.

4일(현지시간) 미 반도체 기업 브로드컴이 호실적을 기록하고 미국 경기 지표가 안정적인 모습을 보인 것도 투자심리 안정에 기여했다. 전날 밤 미국 나스닥 등 뉴욕 증시 3대 지수가 일제히 올랐다.

증권가에선 그러나 중동 지역의 지정학적 긴장이 이어지고 있기 때문에 아직 안심하기엔 이르다는 전망이 나온다. 김석환 미래에셋증권 연구원은 “코스피200변동성지수는 평시 대비 2~3배 높은 구간에 위치하고 있어 향후 변동성 장세에 대비할 필요가 있다”고 조언했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글