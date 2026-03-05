창간 80주년 경향신문

# 아시아여성, 억압·금기·착취 이 모든 걸 #거부

경향신문

오늘날 아시아에서 개별 국가 여성들의 목소리는 초국적 공간인 소셜미디어에서 해시태그를 타고 확산한다.

각국 여성들이 처한 맥락은 한국과 다르지만 중요한 건 모두가 삶 속에서 '여성 인권'과 '성평등'을 고민한다는 점이었다.

그 공통의 고민 속에서 '#아시아여성'이라는 해시태그를 길어올릴 수 있다.

# 아시아여성, 억압·금기·착취 이 모든 걸 #거부

입력 2026.03.05 20:41

수정 2026.03.05 21:57

  • 김서영 기자

▶기획 9면

“#選擇的夫婦別姓(선택적부부별성)” “#ChuppiTodo(침묵을 깨자)”

오늘날 아시아에서 개별 국가 여성들의 목소리는 초국적 공간인 소셜미디어에서 해시태그(#)를 타고 확산한다. 혼인관계의 성평등, 월경권, 전시 성폭력 등에 관한 수많은 목소리들은 하나하나의 해시태그로 묶이며 의제로 발전한다. 그렇게 형성된 해시태그는 소셜미디어 바깥에서 실재하는 사회적 움직임으로 나아간다. 해시태그는 단순히 같은 주제를 모아주는 본래 기능을 넘어 구호로 작동한다.

경향신문 여성 서사 아카이브 플랫은 3·8 세계여성의날을 맞아 해시태그라는 렌즈로 아시아 여러 나라의 여성들이 벌이고 있는 투쟁을 들여다봤다. 일본의 여성들은 구시대적 가족 규범과 맞서고, 인도 여성들은 종교적 금기가 삶을 제한하는 현실과 싸운다.

내전의 참상과 전시 성폭력의 문제를 고발하는 미얀마의 여성들, 여성착취 구조에 대항하고 피해자들을 돕는 태국의 여성들도 만났다.

각국 여성들이 처한 맥락은 한국과 다르지만 중요한 건 모두가 삶 속에서 ‘여성 인권’과 ‘성평등’을 고민한다는 점이었다. 그 공통의 고민 속에서 ‘#아시아여성’이라는 해시태그를 길어올릴 수 있다.

