①일본 - 부부 성이 다르면 가정이 무너지나

일본은 전 세계에서 유일하게 부부가 같은 성을 쓰도록 강제하는(부부동성제) 국가로 꼽힌다. 일본 민법 제750조는 ‘부부는 혼인 시 정한 바에 따라 남편 또는 아내의 성을 칭한다’고 규정하며, 법률혼에서 부부가 각자의 결혼 전 성을 유지하는 선택지(선택적 부부별성제)를 두지 않는다. 법에는 ‘남편 또는 아내의 성’이라고 돼 있긴 하지만 극소수만이 아내의 성을 따른다.

결혼과 동시에 성을 바꿔야 하는 상황에서 일본 여성들은 여러 가지 사회적 어려움을 겪기도 한다. 경향신문 여성 서사 아카이브 플랫은 지난달 20일 서울 종로구에서 선택적 부부별성제 도입을 주장하는 기자 출신 작가 나리카와 아야(44)를 만났다. 그는 불편함을 감수하고 일상·커리어에서 남편의 성 ‘이나이’가 아닌 자신의 성 ‘나리카와’를 그대로 쓰고 있다. 성을 선택할 수 있도록 하는 것은 당장 죽고 사는 문제는 아니지만, 실질적이고 근본적으로 여성인권 개선과 관련된 문제라는 사실이 그의 말을 통해 드러났다.



‘성 두 개’로 사는 일본 여성들



부부동성제를 둘러싼 현실은 이중적이다. 많은 일본 여성이 서류상의 성만 바꿀 뿐 직장이나 자신의 사회생활 영역에선 결혼 전 성(규세·옛 성)을 그대로 쓴다. 예를 들어 연구자의 경우 성을 바꾸면 이전 연구 실적이 검색되지 않아 ‘경력단절’ 문제가 생긴다. 하지만 규세를 인정하지 않는 직장도 있는 데다, 서류상의 성과 실제로 쓰는 성이 다르면 매번 둘이 같은 사람이라는 사실을 입증하기 위해 번거로운 과정을 거쳐야 한다. 부부동성제를 따르려는 여성은 자신의 과거와 단절을, 따르지 않으려는 여성은 입증의 부담을 겪게 된다.



- 결혼하면서 어떤 과정을 통해 성을 바꾸는 것인가요.



“바꾸지 않는다는 선택지 자체가 없습니다. 혼인신고를 하면서 바꾸게 돼 있기 때문에 ‘결혼한다’와 ‘성을 바꾼다’는 동시에 일어나는 것입니다. (혼인신고 이후) 여권이나 신분증을 바꾸기 위해 한두 달 정도 관공서와 은행을 찾아가 창구에서 기다리곤 했습니다. 기자로 일했기 때문에 해외 출장 등에 곤란하지 않도록 빨리 처리하려고 했어요.”



- 성을 부르는 문화인 일본에서 하루아침에 성이 바뀌면 어떤가요.



“일하다가 성이 바뀌면 (이전과) 같은 사람인지 모르게 되기 때문에 기자들은 기사에서나 명함에서나 보통 규세를 씁니다. 회사에서도 기사에서도 제 성은 나리카와였죠. 친구들이 부르는 이름도 ‘나리짱’이어서, (남편 성을 따른) ‘이나이 아야’라는 이름은 서류에만 존재합니다. 사람들은 보통 저를 나리카와 아야로 알고 있다가 제 계좌의 이름이 이나이 아야로 돼 있는 걸 보고서야 나리카와가 규세인 걸 알게 되죠.”



“여성 정치인 비율 낮아 불편함 잘 몰라

원래 쓰던 성 쓰게 하는 게 가장 깔끔”

1898년 ‘부부동성제도’ 도입한 일본

이혼·재혼 어려움 등 부작용 많아

경력단절 문제도 커 ‘옛 성’ 교차 사용

유엔 “차별적 규정” 네 차례 개선 권고

여론도 ‘선택적 부부별성 찬성’ 우세

수차례 법 개정 시도에도 번번이 좌절

- 실생활에서 규세를 쓰면서 겪었던 어려움은 무엇인가요.



“규세가 나리카와인 걸 증명하라는 요청을 받기도 합니다. 결혼 초기에는 기존 면허증 뒷면에 나리카와가 남아 있어서 그걸로 증명했지만 면허증을 갱신하면서 남편 성만 쓰게 되니 번거로워졌습니다. 규세가 남아 있는 호적등본을 떼야 하기도 했고요. 기자들은 해외 출장을 갈 때 취재비자를 받아야 하는데, 기자 이름(바이라인)과 여권상 이름이 달라 번거로움을 겪기도 합니다. 제 주변에는 기자 이름과 법적 이름을 맞추기 위해 서류상 이혼을 한 사람도 있습니다.”



- 한국에서는 일상에서 성을 바꿔 말하는 경우가 별로 없습니다. 결혼 때문에 성이 바뀌지도 않고요. 이러한 문화 차이도 경험했나요.



“한국 대학원에 등록금을 낼 당시, 기존에 갖고 있던 한국 계좌는 결혼 전 만든 거라 나리카와 아야로 돼 있었거든요. 그런데 학교에 등록한 이름은 이나이 아야라서 잔고 증명 등이 안 된다고 했습니다. 결국 처음 계좌를 만들었을 때 냈던 여권을 가져오라고 하더라고요. 그 옛 여권을 가지러 급하게 일본에 다녀왔습니다. 또 한국에서 칼럼을 쓰거나 학술 활동을 하는 일도 전부 나리카와로 했거든요. 그래서 박사논문도 나리카와라는 이름으로 심사를 받았는데, 학교 측에서 등록된 이름과 달라 안 된다고 했습니다. 결국 등록된 이름을 나리카와로 바꾸는 식으로 예외를 인정받았습니다. 한국에서 원고료 등을 지급받을 때도 이름이 다르니 혼인관계증명서를 제출하라는 경우도 있는데, 일본에는 혼인관계증명서라는 공식 서류가 없습니다.”



‘당연히 남편 성 따르겠지’라는 억압



일본 사회 일각에서는 명목상 아내의 성을 따를 수도 있기 때문에 부부동성제가 여성차별이 아니라는 주장이 나오기도 한다. 그러나 유엔 여성차별철폐위원회(CEDAW)는 이 조항이 ‘차별적 규정’이라며 일본 정부에 4차례 개선을 권고했다. 여성이 성을 바꾸는 것이 당연한 사회적 기대로 존재하는 상황에서 해당 조항이 간접 차별 기제로 작동한다는 것이다.



특히 여성이 이혼하거나 재혼하면 전남편의 성은 말 그대로 처치곤란이 된다. 2025년 4월 아사히신문 보도에 따르면 일본 여성 A씨는 혼인 기간 동안 쌓은 커리어의 연속성을 지키기 위해 이혼 후에도 전남편의 성을 그대로 유지했다. 재혼했지만 성을 바꾸고 싶지 않았다. 하지만 부부동성을 강제하는 법을 따르려면 A씨가 새 남편의 성을 따르거나, 새 남편에게 전남편의 성을 붙이는 것 중 하나를 선택해야만 한다. A씨는 결국 혼인신고를 하지 못했다. 성을 여러 차례 바꾸는 과정에서 따라오는 어려움을 피하기 위해서는 법률혼을 포기할 수밖에 없다는 뜻이다.



- 일본은 결혼 때 누구 성을 따를지 논의하나요.



“논의가 별로 되지 않을 것입니다. 결혼하면 남편 성을 따른다고 대부분 생각하고, 법적으로 아내 성을 따라도 된다는 것을 모르는 사람도 많을 것 같고요. 무엇보다도 여성에게 자연스럽게 (성을 바꿀 것을) 기대하는 분위기가 있습니다. 여성이 ‘내 성으로 하고 싶다’고 하면 반항하는 것처럼 됩니다. 이 때문에 사실혼을 택하는 부부도 있습니다.”



‘부부동성 강제’ 안 하면 가정 깨지나



부부동성을 강제하는 것이 현실과 맞지 않다는 논의는 반세기 전부터 분출됐다. 여성의 사회 진출이 활발해지고 자신의 이름으로 성과를 쌓는 여성이 많아짐에 따라 부부별성을 선택할 수 있도록 해야 한다는 목소리가 자연스럽게 나왔다. 최근까지의 여론조사를 봐도 선택적 부부별성을 찬성하는 쪽이 약 70%로 우세하다. 일본 경제계가 선택적 부부별성제 도입을 촉구하기도 했다.



그러나 변화 요구는 번번이 좌절됐다. 1990년대 일부 민법 개정안에 관한 논의를 비롯해 선택적 부부별성 관련 법안이 몇 차례 발의됐으나 집권 자민당을 비롯한 보수파 반발로 폐기됐다. 2015년, 2021년 일본 최고재판소는 부부동성이 합헌이라고 판결했다. 2021년 판결은 “부부간 진정한 자유로운 선택에 따른 결과인지에 관해 주의가 필요하다”고 단서를 다는 데 그쳤다. 선택적 부부별성제를 반대하는 쪽에선 가족의 일체감이 깨진다고 우려한다. ‘동일 호적 동일 성’에 기반한 호적제도를 함께 손봐야 한다는 점이 문제라는 주장도 있다.



다카이치 사나에 일본 총리는 선택적 부부별성제 대신 ‘옛 성의 통칭(통상적 이름)’을 확대하는 방안을 밀고 있다. 배우자의 성으로 바꾼 쪽이 직장을 비롯한 일상에서 기존 성을 인정받을 수 있는 경우를 늘리겠다는 것이다. 부부동성제는 그대로 두되, 규세를 쓰는 관행을 일부분 제도의 안쪽으로 들이는 안이다. 선택적 부부별성제 도입을 주장하는 쪽에서는 이 안이 도입되면 근본적 해결 없이 논의가 사그라들 수 있다는 우려가 나온다.



- 선택적 부부별성제를 반대하는 쪽의 주장에 관해 어떻게 생각하나요.



“부부별성인 한국에서 가족이 일체감을 느끼지 못하나요? 세계적으로 일본만 부부동성을 의무화하고 있기 때문에 그러한 주장은 근거가 없다고 생각합니다. 부부동성이 일본의 전통이고 역사라고도 주장하는데, 부부동성제는 사실 근대화 시기 서양을 따라 도입한 것입니다. 일본은 에도 시대까지 무사 계급을 제외하면 대부분은 성이 없었고 무사 계급에서도 부부별성이었습니다. 메이지유신 이후에도 한동안은 부부별성이다가 1898년(메이지 31년)에 부부동성제로 바꿨습니다. 여론조사상으로도 부부동성을 유지해야 한다고 생각하는 사람이 훨씬 적습니다. 부부별성을 강제하는 것도 아니고 선택하도록 하자는 것인데 왜 반대하는 것인지 모르겠습니다.”



- 다카이치 총리 안은 어떤가요.



“지금도 규세를 쓰면서 성이 두 개인 사람이 많은데 이를 확대하면 성이 두 개로 법제화되는 것이라 더 혼란이 생길 것 같습니다. 통칭을 확대하는 순간 ‘여성도 자기 성을 쓸 수 있잖아’ 하면서 부부별성제 논의는 없어질 거예요. 후퇴하는 겁니다. 그냥 원래 쓰던 성을 (법적으로) 쓸 수 있게 하는 게 훨씬 깔끔하지 않나요.”



- 정치권은 왜 여론과 다르게 움직이나요.



“다카이치 총리가 여성이긴 하지만 일본 정치인 중에선 여성 비율이 낮습니다. 남성 정치인들은 결혼해도 성을 안 바꾼 사람들이잖아요(다카이치 총리의 경우 남편이 그의 성을 따랐다). 이 불편함을 어떻게 알겠습니까. ‘정치권에 여자가 없어서 그러는구나’ 싶습니다.”

