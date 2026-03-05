창간 80주년 경향신문

러·우크라, 전쟁포로 500명씩 교환 합의···5일 200명 교환

경향신문

본문 요약

러시아와 우크라이나가 전쟁 포로 500명씩을 교환하기로 했다고 AFP통신이 5일 보도했다.

국회 유용원 의원 의원은 지난 3일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "러시아와 우크라이나 간 포로 교환 과정에서 러시아 측이 작성한 송환 대상 명단에 북한군 포로 2명이 여러 차례 포함돼있던 사실을 우크라이나 측을 통해 확인했다"고 밝힌 바 있다.

유 의원은 회견에서 "우리 정부의 더욱 적극적인 의사 표시가 없다면, 북한군 포로들이 우리 의사와는 무관하게 러시아나 북한으로 넘겨질 가능성을 완전히 배제할 수 없다"며 이같이 말했다.

러·우크라, 전쟁포로 500명씩 교환 합의···5일 200명 교환

입력 2026.03.05 22:44

  • 김기범 기자

러시아로부터 송환된 전쟁 포로인 우크라이나 군인들이 공개되지 않은 장소에서 우크라이나 국기를 두른 채 모여있다. 이 사진은 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 텔레그램을 통해 공개한 것이다. AFP연합뉴스

러시아로부터 송환된 전쟁 포로인 우크라이나 군인들이 공개되지 않은 장소에서 우크라이나 국기를 두른 채 모여있다. 이 사진은 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 텔레그램을 통해 공개한 것이다. AFP연합뉴스

러시아와 우크라이나가 전쟁 포로 500명씩을 교환하기로 했다고 AFP통신이 5일(현지시간) 보도했다.

러시아 측 종전협상 단장 블라디미르 메딘스키는 이날 소셜미디어를 통해 “우크라이나와 500대 500의 전쟁 포로 교환이 있을 것”이라고 밝혔다. 그는 “이는 미국이 중재한 3자 협상에서 한 합의의 일환”이라고 설명했다. 러시아 국방부는 이번 포로 교환 합의에 아랍에미리트연합(UAE)과 미국이 도움을 줬다고 설명했다.

양측은 이날 200명의 포로 교환을 마쳤으며 5일까지 추가로 300명을 더 교환할 예정이다. 이번 교환 대상에 작년 1월 우크라이나군에 생포된 북한군 포로 2명이 포함됐는지는 알려지지 않았다.

북한군 포로들은 한국 탈북민 단체에 전달한 친필 편지 등을 통해 한국 귀순 의사를 밝혔다. 한국 외교부는 이들이 한국행을 요청할 경우 전원 수용한다는 기본원칙을 강조하며 우크라이나 측에도 이 같은 입장을 전달했다.

국회 유용원 의원(국민의힘) 의원은 지난 3일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “러시아와 우크라이나 간 포로 교환 과정에서 러시아 측이 작성한 송환 대상 명단에 북한군 포로 2명이 여러 차례 포함돼있던 사실을 우크라이나 측을 통해 확인했다”고 밝힌 바 있다. 유 의원은 회견에서 “우리 정부의 더욱 적극적인 의사 표시가 없다면, 북한군 포로들이 우리 의사와는 무관하게 러시아나 북한으로 넘겨질 가능성을 완전히 배제할 수 없다”며 이같이 말했다.

댓글