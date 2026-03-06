창간 80주년 경향신문

반려동물 출입허용이 '노펫존' 양산?···"안내라도 잘 해줬으면"

경향신문

본문 요약

지난 4일 신은지씨가 운영하는 서울 마포구 망원동 카페 매장은 평소와 달리 한산했다.

인근에서 반려견과 함께 방문할 수 있는 카페로 유명해 항상 붐볐는데 이날은 썰렁한 느낌마저 들었다.

하지만 시행일이 되자 '규정을 하나라도 어기면 무조건 영업정지 처분을 받는다', '기존에 반려동물 출입을 허용하던 식당도 새로 신청해야 한다'는 등 잘못된 정보가 SNS를 통해 퍼졌다.

반려동물 출입허용이 ‘노펫존’ 양산?···“안내라도 잘 해줬으면”

입력 2026.03.06 06:00

수정 2026.03.06 07:23

  • 우혜림 기자

지난 4일 신은지씨(33)가 운영하는 서울 마포구 망원동 카페 매장은 평소와 달리 한산했다. 인근에서 반려견과 함께 방문할 수 있는 카페로 유명해 항상 붐볐는데 이날은 썰렁한 느낌마저 들었다. 이유는 새로 시행된 ‘반려동물 동반 출입 허용’ 규정 때문이었다. 신씨는 새 규정에 맞는 시설을 갖출 때까지 반려동물 출입을 제한하기로 했다.

같은 동네의 또 다른 카페에서도 비슷한 일이 벌어졌다. 점주 김모씨는 기존에 허용하던 반려동물 출입을 한시적으로 제한하기로 했다. 김씨는 “평소 찾아오던 강아지들을 못보게 돼 아쉽다”며 안타까워했다. 김씨는 “새로 시행된 규정의 절차가 까다로운 데다가, 규정을 어기면 영업정지가 될 수 있다는 말에 걱정돼 일단 출입을 막기로 했다”고 말했다.

반려동물의 음식점 동반출입을 허용하기 위해 만든 규정이 오히려 기존 카페들의 ‘출입 불허’로 이어지고 있다. 자영업자들 사이에선 “이 규정이 되려 ‘노펫존’을 만들고 있다”는 비판이 나온다.

해당 규정은 지난 1일부터 시행된 식품위생법 시행규칙이다. 그동안 원칙적으로 금지됐던 식당과 카페 내 개·고양이 등 반려동물 동반 출입을 일정 조건하에 전면 허용하는 것이 골자다. 업장 출입구에 ‘반려동물 동반 가능 업장’ 안내문을 붙이고 식품취급시설(조리실)에 반려동물 출입을 막는 장치를 설치하면 동반 출입이 가능하다. 반려동물 출입을 허용하면서도 위생·안전을 챙기라는 취지다.

지난 4일 서울 마포구 망원동의 한 음식점에서 박선희씨(39)가 직접 만든 예방접종 확인 리스트를 보여주고 있다. 우혜림 기자

지난 1일 반려동물 음식점 동반 출입이 가능해진 뒤 신은지씨(33)가 SNS에서 올린 게시글. SNS 캡처

하지만 시행일이 되자 ‘규정을 하나라도 어기면 무조건 영업정지 처분을 받는다’, ‘기존에 반려동물 출입을 허용하던 식당도 새로 신청해야 한다’는 등 잘못된 정보가 SNS를 통해 퍼졌다. 이로 인해 반려동물 출입을 허용하던 업소들이 ‘동반 제한’ 공지를 올리는 일이 잇따랐다. 온라인에서도 “사실상 반려동물 출입 금지 규정 아니냐”, “강아지들한테 어떻게 설명하냐”는 등 반응이 나왔다.

소상공인·시민들은 제도 시행 전 충분히 안내됐다면 혼란이 없었을 것이라고 입을 모았다. 망원동에서 음식점을 운영하는 박선희씨(39)는 지난 1일 SNS에 ‘관련 규정을 하나라도 지키지 못하면 영업정지 처분을 받을 수 있다’는 경고 문구들을 보고서 당황했다고 했다. 그는 이상한 마음에 마포구 보건소 홈페이지까지 찾아 공문을 확인했지만 공문에는 SNS와 달리 지킬 만한 내용이 대부분이었다. 박씨는 “정확한 정보를 미리 안내해주지 않아 당황할 수밖에 없었다”고 말했다.

신씨도 “시행된 뒤에야 SNS를 통해 관련 정보를 접했다”며 “예방접종 기준 등을 확인하려고 구청에 전화했지만 명확한 설명을 듣지 못했다”고 말했다. 평소 반려동물 동반이 가능한 카페를 찾던 A씨는 “2월 말이 돼서야 사람들이 알게 된 걸 보면 규정 홍보가 부족했던 것 같다”고 말했다.

지난 4일 서울 마포구 망원동의 한 음식점에서 주방에 반려동물이 출입하는 것을 막기 위해 울타리가 설치돼 있다. 우혜림 기자

시민들은 제도가 안정적으로 자리 잡아 반려동물 친화적인 환경이 조성되길 바란다고 말했다. 박씨는 “요즘 노키즈존, 노펫존 같은 말이 너무 흔하다”며 “이번 제도를 계기로 그런 표현도 줄어들고 업주와 손님 모두 위생과 안전에 더 신경 쓰는 문화가 자리 잡으면 좋겠다”고 말했다. A씨는 “반려동물을 키우는 사람이 많아진 만큼 생명에 대한 인식과 책임을 강조하는 교육도 함께 진행되길 바란다”고 말했다.

댓글