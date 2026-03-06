창간 80주년 경향신문

김용태 “국힘, 야당됐는데도 윤어게인에 끌려다녀…이러니 국민들이 회초리”

경향신문

본문 요약

김용태 국민의힘 의원이 5일 "국민의힘이 여당일 때 윤석열 전 대통령에게 김건희 여사, 채 상병 사건 등에 대해 말도 못했으면서 야당이 됐는데도 윤 어게인에 끌려다니고 있다"며 "이러니 더불어민주당이 사법 장악을 추진하고 있음에도 국민들이 국민의힘에 한번 더 회초리를 들어야겠다고 생각하는 것"이라고 말했다.

김 의원은 이날 국회 의원회관에서 진행한 경향신문 기자의 인터뷰에서 국민의힘의 윤 어게인 노선 탈피에 대해 "한참 늦었지만 우리가 국민들에게 다가갈 수 있는 최소한의 전제 조건이 될 것"이라며 "국민 상식에 기반한 보수 리더십을 바로 세우고 당의 체질을 바꿔야 한다"고 말했다.

김 의원은 지난해 비상대책위원장을 지낼 때 윤 전 대통령에게 자진 탈당을 권고하고 불법계엄을 사과했다.

내 뉴스플리에 저장

김용태 “국힘, 야당됐는데도 윤어게인에 끌려다녀…이러니 국민들이 회초리”

입력 2026.03.06 06:00

수정 2026.03.06 07:19

  • 이보라 기자

김용태 국민의힘 의원이 5일 국회 의원회관 사무실에서 경향신문과 인터뷰하고 있다. 정지윤 선임기자

김용태 국민의힘 의원이 5일 국회 의원회관 사무실에서 경향신문과 인터뷰하고 있다. 정지윤 선임기자

김용태 국민의힘 의원이 5일 “국민의힘이 여당일 때 윤석열 전 대통령에게 김건희 여사, 채 상병 사건 등에 대해 말도 못했으면서 야당이 됐는데도 윤 어게인에 끌려다니고 있다”며 “이러니 더불어민주당이 사법 장악을 추진하고 있음에도 국민들이 국민의힘에 한번 더 회초리를 들어야겠다고 생각하는 것”이라고 말했다.

김 의원은 이날 국회 의원회관에서 진행한 경향신문 기자의 인터뷰에서 국민의힘의 윤 어게인 노선 탈피에 대해 “한참 늦었지만 우리가 국민들에게 다가갈 수 있는 최소한의 전제 조건이 될 것”이라며 “국민 상식에 기반한 보수 리더십을 바로 세우고 당의 체질을 바꿔야 한다”고 말했다.

김 의원은 지난해 비상대책위원장을 지낼 때 윤 전 대통령에게 자진 탈당을 권고하고 불법계엄을 사과했다. 현재 소장파 모임 ‘대안과 미래’에서 활동하고 있다.

-비대위원장 시절 윤 전 대통령과 절연을 주장했지만 장동혁 지도부는 반대로 간다.

“당 지도 체제가 바뀌면서 윤 어게인과 한몸이 된 게 굉장히 안타깝다. 지난해 말 장 대표를 만나 ‘윤 어게인과 절연해야 한다’고 하자, 장 대표는 ‘중도층에게 소구력이 있느냐, 이미 당신이 비대위원장일 때 윤 전 대통령 탈당을 시키지 않았냐’는 취지로 말했다.”

-장 대표는 윤 전 대통령과 절연할 생각이 없어 보인다.

“당장 윤 어게인 노선을 바꾼다고 해서 우리가 중도층의 지지를 받을 수 있다고 생각하지는 않는다. 그럼에도 윤 어게인 노선을 버리는 게 우리가 최소한 국민들에게 다가갈 수 있는 전제 조건이다. 지도부는 윤 어게인 노선을 계속 채택하면서 부동산, 코스피를 얘기하면 중도층이 우리를 바라봐줄 거라고 생각하는데 결코 아니라고 본다. 국민들을 무서워하지 않고 쉽게 보는 거다.”

-장 대표가 윤 전 대통령 1심 선고에 불복하는 메시지를 냈다.

“율사 출신들이 리걸 마인드(법적 사고)에 매몰돼 정무적 판단을 하지 못하고 당이 망가졌다. 여당일 때는 특검의 특수성이 있다며 김 여사 특검, 채상병 특검을 받아야 한다고 윤 전 대통령에게 말하지 못했다. 계엄도 내란이 아니라며 헌법재판소 (탄핵)심판을 기다려보자고, 또 윤 전 대통령 (내란우두머리 사건) 1심까지 기다려보자고 했다. 결과적으로 내란이 인정됐는데 또 무죄추정의 원칙을 얘기하며 3심까지 기다려보자고 한다.”

김용태 국민의힘 의원이 5일 국회 의원회관 사무실에서 경향신문과 인터뷰하고 있다. 정지윤 선임기자

김용태 국민의힘 의원이 5일 국회 의원회관 사무실에서 경향신문과 인터뷰하고 있다. 정지윤 선임기자

-이번 지방선거에서 국민의힘 심판론이 나온다.

“국민의힘이 여당일 때 여당 노릇을 제대로 못한다는 비판을 받았다. 야당이 됐는데도 뭐가 무서운지 윤 어게인에 끌려 다니고 윤 전 대통령 1심 판결에 불복하는 취지의 메시지가 나왔다. 그러니 민주당이 사법 장악이라는 위험한 일을 하고 있음에도 국민들은 민주당을 심판하기 보다 국민의힘에 한번 더 회초리를 들어야겠다고 생각하는 거다.”

-지방선거에서 국민의힘은 어떻게 될 거라 보나.

“쉽지 않다. 윤 어게인 노선을 채택하면 지방선거 뿐 아니라 다음 총선도 어려울 거라 생각한다. 현 체제에서 바꿀 수 없다면 이 안에서 우리가 승리할 수 있는 방안을 찾아야 한다. 그래서 제가 대안과 미래 모임에서 ‘1 파티, 2 시스템’을 제시했다. 당 지도부는 지도부대로 알아서 하고 우리는 각 지역에 맞는 정책과 민생 현안을 발굴해 같이 선거를 뛰자는 거다.”

-지방선거 이후 국민의힘은 바뀔까.

“현재는 윤 어게인이 굉장히 과표집돼 숫자가 많은 것처럼 보이지만, 지방선거에서 지게 되면 당내에서 윤 어게인을 주장하는 의원 자체가 없어질 거라 생각한다. 당장 오늘이라도 의원총회를 열어 윤 어게인 노선으로 가야 하는지 표결하면 (장 대표를 제외한) 106명의 의원들은 안 된다고 표결을 할 것 같다. 그걸 알고 있으니 지도부가 이를 안 받은 거라고 생각한다.”

-개혁 보수 세력도 당 안팎에서 힘을 받지 못하고 있다.

“20대 국회 때까지만 해도 수요 모임, 민본 21 등 일부 세력이 건강한 보수를 위한 목소리를 냈는데 21대 국회 때 윤석열 정부가 들어서면서 이런 그룹 자체가 사라졌다. 당의 체질 자체가 바뀐 거다. 당은 이준석 전 대표를 쫓아냈고 대통령과 생각이 다른 사람이 전당대회에 나오려고 하면 연판장을 돌려 못 나오게 했다.”

-보수 진영 위기에 배신자론도 영향을 미친 것 아닌가.

“박근혜 전 대통령 탄핵 때 당이 유승민 전 대표에 대해 (배신자) 프레임을 씌우면서 의원들이 두려움을 갖게 된 것 같다. 윤 전 대통령이 말도 안 되는 계엄을 선포했을 때 상당수 의원들은 ‘표결했다가 배신자가 되는 게 아닌가’부터 생각하는 것 같았다. 윤 전 대통령에게 김 여사 수사를 받게 하라고, 의료개혁 그렇게 하면 안 된다고 얘기를 못한 것도 배신자 프레임이 쌓일까봐 못한 거라 생각이 든다. 잘못된 프레임이 당을 옭아맨 거다.”

-보수 진영 위기를 어떻게 극복할 수 있을까.

“국민 공감을 얻고 국민 상식에 기반한 보수 리더십을 바로 세우고 당의 체질을 바꿔야 한다. 지금과 같은 극단적 리더십으로는 국민 다수의 공감을 얻기 어렵다.”

