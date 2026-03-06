창간 80주년 경향신문

전국에 구름, 중부 지방 비·눈…수도권 미세먼지 ‘나쁨’

경향신문

전국에 구름, 중부 지방 비·눈…수도권 미세먼지 ‘나쁨’

입력 2026.03.06 07:14

지난달 22일 서울과 인천, 경기 등 수도권에 미세먼지 주의보가 내려졌다. 서울 광화문 일대가 뿌옇다. 미세먼지 주의보는 권역별 평균 농도가 150㎍/㎥ 이상 2시간 넘게 지속될 때 발령된다. 연합뉴스

지난달 22일 서울과 인천, 경기 등 수도권에 미세먼지 주의보가 내려졌다. 서울 광화문 일대가 뿌옇다. 미세먼지 주의보는 권역별 평균 농도가 150㎍/㎥ 이상 2시간 넘게 지속될 때 발령된다. 연합뉴스

금요일인 6일 전국이 대체로 흐린 가운데 중부 지방을 중심으로 비나 눈이 내린다.

이날 서울·경기 내륙과 강원도, 충청권은 오전부터 밤사이, 전북은 오후에 가끔 비나 눈이 내리겠다고 기상청은 밝혔다. 강원 북부 동해안은 7일 새벽까지 비나 눈이 이어지겠다고 전했다.

아침까지 강원도와 충청권, 오전부터 오후 사이 인천·경기 서해안과 전남권, 경북 북부, 경남 북서 내륙에는 빗방울이 떨어지거나 눈이 날리는 곳이 있겠다.

예상 적설량은 강원 산지 1∼5㎝, 경기 동부와 강원 내륙, 충북 북부, 전북 동부, 전남 동부 내륙(지리산 부근), 제주도 산지 1㎝ 안팎이다. 7일까지 이틀간 울릉도·독도 1∼3㎝, 강원 북부 동해안 1㎝ 안팎, 경북 북부 내륙·북동 산지 1㎝ 미만의 눈이 쌓이겠다고 기상청은 설명했다.

예상 강수량은 제주도 5㎜ 안팎, 서울·경기 내륙과 강원도·충청권·전남 동부·전북은 5㎜ 미만이다. 7일까지 울릉도·독도는 5㎜ 안팎, 강원 북부 동해안과 경상권은 5㎜ 미만의 강수가 예보됐다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 1.6도, 인천 1.4도, 수원 1.2도, 대전 1.0도, 전주 0.5도, 광주 2.3도, 대구 7.0도, 부산 7.8도, 제주 7.8도 등이다. 낮 기온은 3∼11도로 예년과 비슷하거나 조금 낮겠다.

전국 대부분 지역에서 순간 풍속이 초속 15m 안팎으로 강하게 부는 곳이 있겠다.

미세먼지는 국외에서 북서 기류를 타고 유입되면서 수도권은 ‘나쁨’, 그 밖의 지역은 ‘보통’ 수준이 예상된다고 기상청은 말했다. 강원 영서와 충청권은 오후까지, 전라권과 제주도는 오후에, 강원 영동과 경상권은 늦은 오후부터 대기질이 ‘나쁨’ 수준을 보이겠다.

바다 물결은 동해 앞바다 0.5∼3.5m, 서해 앞바다 0.5∼2.5m, 남해 앞바다 0.5∼1.5m로 일겠다.

댓글