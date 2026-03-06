경찰청, ‘세계 순직 경찰 추모의 날’ 맞아 블루라이트 점등

오는 7일 ‘세계 순직 경찰 추모의 날’을 앞두고 경찰청이 순직 경찰관을 기리는 ‘블루라이트’ 추모행사를 진행한다.

경찰청은 6일 일몰 이후부터 서울 서대문구 경찰추모공원에 순직 경찰을 추모하는 파란색 조명 ‘블루라이트’를 점등하는 추모 행사를 연다고 이날 밝혔다.

인터폴(국제형사경찰기구)이 주도하는 이번 행사는 전 세계 회원국이 함께 참여하는 국제 공동 추모 캠페인이다. 순직 경찰을 상징하는 ‘블루리본’의 의미를 확장해 각국 상징적 장소에 블루라이트를 점등하는 방식으로 진행된다고 경찰청은 전했다.

또 6일 오전부터 경찰청 본관 1층 전광판을 통해 추모 영상도 송출한다. 영상에는 “오늘 우리는 우리의 안전을 위해 목숨을 바친 이들을 기립니다. 그들의 기억 속에 우리는 하나입니다”라는 메시지가 담긴다고 경찰청은 덧붙였다. 경찰청은 경찰추모공원에 근조화환도 비치할 계획이라고 말했다.

이재영 경찰청 국제치안협력국장은 “이번 세계 공동 추모행사를 통해 대한민국 경찰도 국제사회와 함께 연대하며 추모의 뜻을 이어가겠다”고 강조했다.