조현, UAE 외교장관과 통화…전세기 이착륙 지원 등 요청

본문 요약

조현 외교부 장관이 아랍에미리트에 전세기 이착륙 등 한국인의 귀국 지원을 요청했다.

조 장관은 또 한국 정부가 한국 국민 안전과 보호를 최우선으로 역량을 총동원하고 있다며 현재 UAE에 단기 체류 중인 3000여명의 한국인들이 조속한 귀국을 희망하고 있다고 설명했다.

조 장관은 한국 국민의 신속하고 안전한 귀국을 위해 민항편 재개, 한국 전세기 이착륙을 포함한 UAE 정부의 각별한 관심과 지원을 요청했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

조현, UAE 외교장관과 통화…전세기 이착륙 지원 등 요청

입력 2026.03.06 07:46

  • 민서영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

조현 외교부 장관이 지난 5일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 국무회의에서 중동 상황 관련 대응 현황 및 계획 관련 부처보고를 하고 있다. 청와대통신사진기자단

조현 외교부 장관이 지난 5일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 국무회의에서 중동 상황 관련 대응 현황 및 계획 관련 부처보고를 하고 있다. 청와대통신사진기자단

조현 외교부 장관이 아랍에미리트(UAE)에 전세기 이착륙 등 한국인의 귀국 지원을 요청했다.

조 장관은 지난 5일 밤 10시30분 압둘라 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 부총리 겸 외교장관과 전화 통화를 하고 최근 중동 상황에 대해 논의했다고 외교부가 밝혔다.

압둘라 장관은 최근 이란의 공격으로 UAE를 포함한 GCC(걸프협력이사회·아라비아 반도 6개국으로 구성) 회원국 내 공항 등 각종 민간 시설이 많은 피해를 봤다며 한국 측의 관심과 지지를 요청했다. 조 장관은 UAE를 비롯한 GCC 국가들의 민간인 사상자와 민간 시설 피해에 대해 깊은 우려를 표하고, 더 이상의 사상자가 발생하지 않기를 희망하면서 현 중동 상황이 조속히 해결되기를 바란다고 밝혔다.

조 장관은 또 한국 정부가 한국 국민 안전과 보호를 최우선으로 역량을 총동원하고 있다며 현재 UAE에 단기 체류 중인 3000여명의 한국인들이 조속한 귀국을 희망하고 있다고 설명했다. 조 장관은 한국 국민의 신속하고 안전한 귀국을 위해 민항편 재개, 한국 전세기 이착륙을 포함한 UAE 정부의 각별한 관심과 지원을 요청했다.

