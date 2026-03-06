이스라엘군 “이란 방공망 80%, 미사일 발사대 60% 이상 파괴”

이스라엘군이 이란 주요 군 시설을 집중적으로 공습해 방공망 80%, 미사일 발사대 60% 이상을 파괴했다고 밝혔다.

이스라엘 매체 타임스오브이스라엘에 따르면 에얄 자미르 이스라엘군 참모총장은 5일(현지시간) 성명에서 “우리 조종사들은 지난 24시간 동안 테헤란으로 가는 길을 열었다. 이란 방공망 80% 이상을 파괴해 이란 영공에서 거의 완벽한 제공권을 확보했다”고 밝혔다.

자미르 총장은 이어 “이스라엘 공군 조종사들은 지금까지 2500차례 폭격을 감행해 6000발 이상 폭탄을 투하했다”며 “이러한 노력과 양질의 정보 덕분에 이스라엘 시민을 직접적으로 위협하는 탄도 미사일을 타격했다”고 말했다. 그러면서 “탄도미사일 발사대 60% 이상을 무력화하거나 파괴했다”며 “이는 국내 피해를 줄이고 많은 생명을 구하는 매우 중요한 성과”라고 자평했다.

자미르 총장은 “지상전의 우위를 점하고 탄도 미사일을 압도한 깜짝 타격에 이어 우리는 다음 단계 작전을 시작했다”고 말했다. 그는 이스라엘군의 다음 단계 목표를 ‘이란 정권의 토대와 군사적 능력 타격’이라고 제시하면서 “또 다른 깜짝 놀랄 만한 계획을 하고 있다”고 했다.