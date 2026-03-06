이란 외교장관 “미국에 휴전 요청한 적 없어…차기지도자 간섭 말라”

아바스 아라그치 이란 외교장관이 5일(현지시간) 엿새째 이어지고 있는 미국·이스라엘과의 전쟁과 관련해 이란이 미국에 휴전을 요청한 적이 없다고 밝혔다.

아라그치 장관은 이날 미 NBC 방송과의 화상 인터뷰에서 “우리는 휴전을 요구하지 않았다”며 “미국과 협상해야 할 이유도 없다고 생각한다”고 말했다.

아라그치 장관은 “사실 우리는 미국과의 협상에서 긍정적인 경험을 해본 적이 전혀 없다. 작년과 올해 두 차례 협상을 진행했지만 협상 도중에 그들은 우리를 공격했다”며 “협상에서 정직하지 않고 선의를 갖고 임하지 않는 사람들과 다시 협상해야 할 이유를 전혀 찾을 수 없다”고 말했다.

아라그치 장관은 미국 지상군이 이란 영토를 침공할 가능성이 두렵냐는 질문에는 “아니다. 우리는 그들을 기다리고 있다”며 “우리는 그들과 맞설 수 있다고 확신하며, 그렇게 되면 그것은 그들에게 큰 재앙이 될 것”이라고 말했다.

아라그치 장관은 ‘미국이 승리하고 있다’고 밝힌 피트 헤그세스 미 국방장관의 발언에 대해서는 “전쟁이 엿새째인데 미국이 주요 목표였던 명백하고 신속한 승리를 달성하지 못했다는 것은 분명하다”며 “그들은 목표 달성에 실패했고, 이제 우리를 공격한 이유를 정당화하려 애쓰고 있다”고 반박했다.

아라그치 장관은 ‘이란 최고지도자와 군 수뇌부가 제거됐는데 어떻게 실패로 볼 수 있냐’는 질문에는 “시스템은 작동하고 있다. 군 지휘관들이 교체됐고 최고지도자도 헌법이 정한 절차에 따라 곧 교체된다. 모든 상황이 순조롭다”고 말했다.

아라그치 장관은 도널드 트럼프 미 대통령이 이날 미 온라인매체 악시오스와의 인터뷰에서 이란 최고지도자 선출에 자신이 관여해야 한다고 밝힌 데 대해서는 “그것은 전적으로 이란 국민의 문제이며 누구도 간섭할 수 없다”고 했다.