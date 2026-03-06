미 국방장관 “탄약 가득 차 있다…필요한 만큼 작전 지속 가능”

피트 헤그세스 미국 국방부 장관은 5일(현지시간) 이란 공격 작전을 둘러싼 탄약 비축량 부족 우려를 일축하며 공격을 이어가겠다는 의지를 강조했다.

뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 헤그세스 장관은 이날 플로리다주 탬파의 미 중부사령부 본부가 있는 맥딜 공군기지에서 기자회견을 하며 “우리는 탄약이 부족하지 않다”며 “우리의 방어 및 공격 무기 비축량은 우리가 필요한 만큼 작전을 지속할 수 있도록 해준다”고 말했다.

헤그세스 장관은 이어 “이란은 우리가 이 작전을 지속할 수 없을 것으로 기대한다. 이는 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)의 정말 심각한 오산”이라며 “미국의 의지는 절대 약하지 않다”고 했다.

헤그세스 장관은 “우리의 탄약은 가득 차 있고 우리의 의지는 철통같다”며 “이는 미국이 목표들을 달성하는 데 시간이 걸리더라도 우리 시간표는 우리만이 통제한다는 뜻”이라고 강조했다. 그러면서 “우리는 이제 막 싸움을 시작했을 뿐이며 결연한 의지로 싸워나갈 것”이라며 “앞으로 더 많은 전력이 추가될 것”이라고 했다.

헤그세스 장관은 전날 이란과의 전쟁이 최대 8주까지 지속될 수 있다고 말하기도 했다. 이는 트럼프 정부에서 제시한 예상 기간 중 가장 긴 것이라고 AP는 전했다. 트럼프 대통령은 4~5주 정도 걸릴 수 있다고 언급한 바 있다.