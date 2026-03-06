창간 80주년 경향신문

반포대교 추락 포르쉐 운전자 검찰 송치···마약류관리법 위반 혐의

경향신문

본문 요약

약물을 투약한 채 차량을 몰고 서울 반포대교를 주행하다 난간을 들이받고 다른 차 위로 추락한 운전자가 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.

A씨는 마약류관리법 위반, 도로교통법상 약물 운전, 위험 운전 치상 등 혐의를 받는다.

이날 우선 송치된 혐의는 마약류관리법 위반 혐의다.

반포대교 추락 포르쉐 운전자 검찰 송치···마약류관리법 위반 혐의

입력 2026.03.06 09:26

  • 강한들 기자

경찰 로고. 경향신문 DB

약물을 투약한 채 차량을 몰고 서울 반포대교를 주행하다 난간을 들이받고 다른 차 위로 추락한 운전자가 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.

서울 용산경찰서는 6일 마약류관리법 위반 혐의 등을 받는 30대 여성 A씨를 구속 송치했다고 밝혔다.

A씨는 지난달 25일 오후 8시44분쯤 포르쉐 SUV를 몰고 반포대교를 주행하다가 난간을 뚫고 잠수교 인근 한강 둔치로 떨어졌다. A씨가 탄 차량이 추락하면서 강변북로를 달리던 벤츠 차량을 덮쳤고, 벤츠 운전자인 40대 남성은 경상을 입고 치료를 받았다. 경찰은 A씨의 차에서 빈 프로포폴 병과 약물이 채워진 일회용 주사기 등을 발견했다.

지난 2일에는 A씨가 운영하는 병원 마케팅 대행업체와 거래하는 한 병원의 직원이 경찰에 자진 출석해 자신이 약물을 건넸다고 진술했다.

A씨는 마약류관리법 위반, 도로교통법상 약물 운전, 위험 운전 치상 등 혐의를 받는다. 이날 우선 송치된 혐의는 마약류관리법 위반 혐의다. 나머지 혐의는 이날 중 추가 송치할 예정인 것으로 전해졌다.

댓글