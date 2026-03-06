경찰, 나경원 ‘패스트트랙 공소 취소 청탁 의혹’ 무혐의

경찰이 나경원 국민의힘 의원의 국회 패스트트랙 사건 공소 취소 청탁 의혹을 무혐의 처분했다.

서울 영등포경찰서는 지난 3일 나 의원의 청탁금지법 위반·공무집행 방해 혐의 고발 사건을 불송치 결정했다고 6일 밝혔다.

앞서 2024년 7월 한동훈 국민의힘 전 대표는 국민의힘 당대표 경선 토론회에서 “법무부장관 시절 나 의원으로부터 공소 취소 부탁을 받았다”고 말했다. 당시 나 의원은 “개인적인 청탁이 아니라 반헌법적 기소를 바로잡아달라는 요구였다”고 해명했다. 이후 더불어민주당은 나 의원을 청탁금지법 위반 등으로 고발했다.

경찰은 청탁금지법상 대가 없는 청탁을 형사 처벌하는 규정이 없어 나 의원의 행위가 범죄에 해당하지 않는다고 판단했다. 다만 청탁 행위 자체는 과태료 부과 대상이라 보고 국회의장에게 나 의원의 법 위반 사실을 통보했다.

민주당은 나 의원을 한 전 대표의 장관 업무를 방해한 혐의로도 고발했으나 경찰은 폭행·협박 등이 없었던 만큼 공무집행방해 역시 성립하지 않는다고 봤다.

앞서 2019년 4월 국회에서는 여야가 고위공직자범죄수사처 신설 법안 등을 놓고 대치를 벌이다 충돌했다. 당시 국민의힘의 전신 자유한국당 의원과 보좌진 27명이 기소됐다. 원내대표였던 나 의원은 지난해 11월 1심에서 2400만원 벌금형을 선고받은 뒤 항소했다.