창간 80주년 경향신문

영화 원작소설이 궁금해…<파반느> <프로젝트 헤일메리> 인기

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

서점가에서 영화 원작소설에 대한 독자들의 관심이 늘었다.

2009년 첫 출간된 이 소설은 최근 넷플릭스 영화 <파반느>로 공개되면서 관심이 늘어 순위가 일주일 새 10계단 상승했다.

개봉을 앞둔 영화 <프로젝트 헤일메리>의 동명 원작 소설도 8계단 올라 종합 25위에 자리했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

영화 원작소설이 궁금해…<파반느> <프로젝트 헤일메리> 인기

입력 2026.03.06 10:00

  • 배문규 기자

  • 기사를 재생 중이에요

<죽은 왕녀를 위한 파반느> 표지.

<죽은 왕녀를 위한 파반느> 표지.

서점가에서 영화 원작소설에 대한 독자들의 관심이 늘었다.

6일 교보문고가 발표한 2월 마지막주 베스트셀러 순위에서 박민규 소설 <죽은 왕녀를 위한 파반느>가 종합 13위에 올랐다. 2009년 첫 출간된 이 소설은 최근 넷플릭스 영화 <파반느>로 공개되면서 관심이 늘어 순위가 일주일 새 10계단 상승했다.

개봉을 앞둔 영화 <프로젝트 헤일메리>의 동명 원작 소설도 8계단 올라 종합 25위에 자리했다. <프로젝트 헤일메리>는 역시 영화로도 제작된 소설 <마션>의 작가 앤디 위어가 선보인 우주 3부작 중 하나다.

영문학 고전인 에밀리 브론테의 <폭풍의 언덕>도 최근 영화 개봉의 영향으로 외국소설 분야에서 순위가 오르며 고전의 저력을 보여줬다고 교보문고는 전했다.

종합 베스트셀러 1위는 가수 겸 작가 한로로의 소설 <자몽살구클럽>이 2주째 자리를 지켰다. 20대 독자층이 주로 구매했다. 조현선 소설 <나의 완벽한 장례식>도 소셜미디어 입소문에 힘입어 3계단 상승하며 2위에 올랐다.

■교보문고 2월 4주차 베스트셀러 순위(2월 25일∼3월 3일 판매 기준)
1. 자몽살구클럽(한로로·어센틱)
2. 나의 완벽한 장례식(조현선·북로망스)
3. 늙지 않고 아프지 않는 지혜(라정찬·끌리는책)
4. 괴테는 모든 것을 말했다(스즈키 유이·리프)
5. 모순(양귀자·쓰다)
6. 돈의 방정식(모건 하우절·서삼독)
7. 진보를 위한 주식투자(이광수·21세기북스)
8. 자본주의 시대에서 살아남기 위한 최소한의 경제 공부(백억남·하이스트)
9. 싯다르타(헤르만 헤세·민음사)
10. 향기로운 꽃은 늠름하게 핀다 18(미카미 사카·대원씨아이)

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글