인천 중구·서구 ‘청라대교’ 명칭 이어 이번엔 ‘영종~청라 도로명’ 갈등

인천시 6~16일 예비도로명 선호도 조사

인천 영종~청라를 잇는 청라하늘대교(청라대교) 명칭을 놓고 심한 갈등을 빚었던 인천 중구와 서구가 이번엔 영종~청라 연결도로 명칭을 놓고 대립하고 있다.

인천시는 청라대교를 포함해 중구 영종에서 서구 청라를 잇는 연결도로 예비도로명 선호도 조사를 6일부터 16일까지 10일간 진행한다고 밝혔다.

영종~청라 연결도로는 청라대교가 시작되는 중구 하늘대로 종점에서 서구 봉오대로 시점까지 8.1㎞ 구간이다. 청라대교 4.68㎞에 청라 봉오대교까지 3.43㎞가 추가된다.

중구는 영종국제도시와 청라국제도시를 잇는다는 의미로 ‘인천국제도시대로’를, 서구는 교량 명칭에 맞게 ‘청라하늘대로’를 제시했다. 인천시는 두 지역이 대립하자 대안으로 ‘국제미래대로’를 내놨다.

인천시는 제시된 3개의 명칭에 대해 선호도 조사를 벌여 인천시 주소정보위원회에 안건으로 상정한다. 주소정보위원회는 선호도 조사 결과와 함께 지역 특성, 역사성, 위치 예측성, 지속성 등을 종합 평가한 뒤 도로명을 정해 이달 말 고시할 계획이다.

주소정보위원회에서 도로명이 확정되면 이의신청과 불복 등의 절차는 없다.

앞서 중구와 서구는 청라하늘대교 명칭 선정을 놓고 심한 갈등을 겪었다. 인천시 지명위원회는 지난해 7월과 11월 두 차례 심의를 거쳐 인천공항이 있는 영종도와 청라를 연결하는 세 번째 교량인 제3연륙교 명칭을 ‘청라하늘대교’로 심의, 의결했다.

하지만 중구는 수용할 수 없고, ‘인천국제공항대교’로 해야 한다며 국가지명위원회에 재심의 청구와 함께 주민 2만7000명의 서명부를 제출했다.

이 때문에 제3연륙교는 지난 1월 5일 이름 없는 교량으로 개통했다. 국가지명위원회는 지난 1월 14일 인천시 지명위원회가 의결했던 ‘청라하늘대교’로 최종 확정했다.

인천시는 영종~청라 연결도로 예비도로명과 함께 ‘영종~신도 연결도로’와 ‘송도워터프런트~승기천 연결도로’ 에 대한 예비도로명을 제시, 각 자치단체가 같은 의견을 내놔 확정할 방침이다.

영종~신도 연결도로는 중구와 옹진군이 ‘평화대로’를 제시했고, 송도워터프런트~승기천 연결도로는 연수구와 남동구가 ‘꿈이음길’로 같은 의견을 제시했다.

인천시는 둘 이상의 자치단체에 걸쳐 신설되는 도로에 대해 각 자치단체의 의견을 수렴, 도로명을 부여하고 있다.

인천시 관계자는 “영종~청라 연결도로명은 중구와 서구의 의견이 갈려 선호도 조사를 하는 것”이라며 “도로명이 확정되면 향후 도로명에 주소가 붙여진다”고 말했다.