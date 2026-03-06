창간 80주년 경향신문

“탄소 배출, 이미 지구 안전선 넘었다”···카이스트, 연간 배출량 기준 산정 연구

경향신문

“탄소 배출, 이미 지구 안전선 넘었다”···카이스트, 연간 배출량 기준 산정 연구

입력 2026.03.06 10:09

카이스트 탄소 배출 한계선 연구 결과 개요. 카이스트 제공

카이스트 탄소 배출 한계선 연구 결과 개요. 카이스트 제공

세계적인 연간 탄소 배출량이 이미 ‘지구 안전선’을 넘어섰다는 연구 결과가 나왔다.

카이스트(KAIST)는 전해원 녹색성장지속가능대학원 교수가 미국 에너지부 산하 태평양북서부국립연구소(PNNL) 폴 울프람 박사팀과의 공동 연구를 통해 연간 배출량을 기준으로 한 이산화탄소 배출 한계 재산정 연구 결과를 발표했다고 6일 밝혔다.

그동안 기후변화는 대기 중에 얼마나 많은 이산화탄소가 쌓여있는지(저량)를 기준으로 평가해 왔다. 질소나 인의 오염도를 1년 동안 얼마나 많이 배출되는지(유량)를 기준으로 계산하는 것과 차이가 있었다.

연구진은 이러한 서로 다른 평가 방식이 심각도를 비교·평가하기 어렵게 만든다고 보고, 탄소를 질소와 동일한 연간 배출량 기준으로 재산정했다. 연구 결과 현재 인류가 배출하는 연간 이산화탄소 배출량은 약 37Gt(기가톤)에 이르는 것으로 분석됐다.

전해원 카이스트 녹색성장지속가능대학원 교수와 미국 에너지부 산하 태평양북서부국립연구소(PNNL) 폴 울프람 박사(왼쪽부터). 카이스트 제공

전해원 카이스트 녹색성장지속가능대학원 교수와 미국 에너지부 산하 태평양북서부국립연구소(PNNL) 폴 울프람 박사(왼쪽부터). 카이스트 제공

이는 연구진이 분석한 ‘지구 안전선(플래니터리 바운더리)’을 두 배 이상 초과하는 수치다. 연구진은 지구 평균 온도 상승을 1.5도 이내로 제한하는 조건에 맞춰 분석했을 때 지구가 감당할 수 있는 연간 이산화탄소 배출량을 4~17Gt(기가톤)으로 보고 있다.

전 교수는 “지구는 무한하지 않으며, 일정 수준을 넘는 오염은 기후와 생태계를 위협한다”며 “탄소 배출을 질소 오염과 같은 기준으로 비교하면 기후변화의 심각성이 훨씬 더 분명히 드러난다”고 말했다. 그러면서 “이번 연구는 서로 다른 환경 문제를 동일한 기준에서 바라볼 수 있게 해 정책 우선순위를 보다 명확히 정하는 데 기여할 것”이라며 “세계적인 탈탄소화 노력을 한층 더 가속화 해야 한다”고 밝혔다.

이번 연구 결과는 지난달 국제학술지 ‘네이처 서스테인어빌리티(Nature Sustainability)’에 게재됐다.

댓글