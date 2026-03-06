박찬대 “연수갑에 김남준 오면 고전, 인지도 높아야 유리”…‘계양을 김남준’ 밀어주기?

더불어민주당 인천시장 후보로 단수 공천된 박찬대 민주당 의원이 자신의 지역구인 인천 연수갑 보궐선거 후보와 관련해 “인지도도 높고 인천 지역을 잘 알고 있는 분이 유리하다”며 “김남준 전 청와대 대변인이 오면 고전을 면치 못할 것”이라고 말했다. 김 전 대변인과 인천 계양을 국회의원 보궐선거 출마를 두고 경쟁 중인 송영길 전 민주당 대표가 인천 연수갑으로 옮기는 게 낫다는 뜻으로 해석된다.

박 의원은 지난 5일 밤 YTN라디오 <김준우의 뉴스 정면승부>에서 ‘누가 연수갑 보궐선거에 나서면 좋겠냐’는 질문에 “일단 계양에 출마하기를 희망하는 분이 송 전 대표와 김 전 대변인 아니겠나”라며 “두 사람이 다 (계양을에) 공천되지 못한다면 한 분의 거취는 어떻게 될 것인지, 연수갑에서 준비하고 있는 정치인들이 또 있지 않겠나”라고 말했다.

박 의원은 “당에서 이러한 전략적이고 전반적인 것을 고민해 결정하지 않을까 한다”라며 자신의 판단을 밝혔다. 그는 “연수갑은 (민주당에) 녹록지 않은 지역이다. 제가 최초의 민주당 국회의원이었다”라며 “여기는 보수세가 굉장히 강하다. 중도 확장성을 가진 후보가 상당히 필요하고, 인지도가 높으며 인천 지역을 잘 알고 있는 분이 나오면 상대적으로 유리하다”고 말했다.

박 의원은 ‘아무리 들어도 연수갑은 김남준 불가론처럼 들린다’라는 진행자의 이어진 질문에 “김 전 대변인이 오면 고전을 면치 못할 것 같기는 하다”고 답했다. 김 전 대변인보다는 인천시장과 인천 계양을 5선 국회의원을 지낸 송 전 대표의 연수갑 출마가 인지도 및 영향력 측면에서 더 낫다는 뜻으로 해석된다. 박 의원은 연수갑 출마를 준비 중인 박남춘 전 인천시장에 대해 “이분도 훌륭한 후보의 자격을 갖추고 있다”고 말했다.

대표적인 친이재명(친명)계로 꼽히는 박 의원이 이 대통령의 최측근인 ‘왕사남’ 김 전 대변인의 계양을 공천에 힘을 보탠 것으로 보인다. 앞서 박 의원은 지난 2일 인천 계양구 한 식당에서 한준호 민주당 의원, 김 전 대변인과 만찬 회동을 했다. 이를 두고 친명계 인사들의 ‘김남준 밀어주기’라는 해석이 나왔다.

이재명 대통령의 국회의원 재선 지역구인 계양을은 최근 김 전 대변인과 송 전 대표 모두 보궐선거 출마 의사를 밝히면서 경쟁 구도가 주목받고 있다. 당초 김 전 대변인 공천이 유력하다는 전망이 나왔으나 송 전 대표의 무죄 선고와 복당으로 변수가 생겼다. 당 안팎에선 박 의원이 인천시장에 출마하며 보궐선거가 생긴 연수갑에 두 사람 중 한 사람이 후보로 출마하며 교통 정리가 이뤄질 수 있다는 관측이 나왔다.