경북 의성 마늘 스마트 영농관리···2028년까지 95억 투입

경북도는 농림축산식품부의 ‘노지 스마트농업 육성지구’ 공모에 의성군이 선정돼 사업비 95억원을 확보했다고 6일 밝혔다.

이번 사업은 이상기후와 농촌 인력 부족 등 농업의 구조적 문제 해결을 위해 밭작물 주산지를 중심으로 작물 생육·관수·재배환경 관리 등에 필요한 스마트농업 솔루션을 도입하는 사업이다. 500㏊ 규모의 대단위 스마트 재배단지를 조성하고 생산·유통·가공 등 관련 산업 집적화를 통해 노지 스마트농업 확산 거점으로 육성하는 것이 목표다.

경북도는 이번 사업을 통해 시설원예 중심의 스마트팜을 넘어 전체 경지의 96%를 차지하는 노지 농업 분야에서도 스마트농업 확산 거점을 확보하게 됐다고 설명했다.

공모 선정으로 의성군은 2023년부터 사곡면에 시범사업으로 추진해온 노지 스마트팜 모델을 2028년까지 의성읍 등 인근 9개 읍면으로 확산할 계획이다. 인공위성, 토양 센서 등으로 수집한 데이터를 인공지능(AI) 분석을 통해 최적의 영농 의사결정을 지원하고 자동 관수 시스템 도입과 드론, 자율주행 트랙터 활용 등으로 공동 영농체계를 구축해 마늘 생산성을 높일 방침이다.

또 마늘 수급 조절을 담당하는 의성 마늘종합타운 기능을 스마트화해 생산부터 선별, 포장, 가공, 유통에 이르는 전 과정을 하나로 연결한다.

경북도는 시설원 분야에서는 상주 스마트팜 혁신밸리와 스마트농업 육성지구를 통해 첨단 온실 확산과 청년농 육성을 추진하고 있다. 노지 분야에서도 안동 사과와 의성 마늘 등을 중심으로 스마트농업 기반을 확대하고 있다.

박찬국 경북도 농축산유통국장은 “의성 마늘을 시작으로 경북 노지 농업이 스마트농업으로 빠르게 전환되는 계기가 될 것”이라며 “데이터 기반 정밀농업을 통해 노지 농업 경쟁력 제고와 생산비 절감에 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.