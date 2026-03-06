[속보] 군경TF, ‘북한 무인기 침투 4회’ 민간인 3명 송치···국정원·군 관계자는 계속 수사

‘북한 무인기 침투 사건’을 수사 중인 군경합동조사태스크포스(TF)가 북한에 무인기를 날려 보낸 30대 대학원생 오모씨 등 민간인 3명을 6일 검찰에 넘겼다.

TF는 이날 “민간인 피의자 3명을 일반이적죄, 항공안전법 위반, 군사기지법 위반 혐의를 적용해 검찰에 송치했다”고 밝혔다.

민간인 피의자 3명은 국토교통부 장관의 허가 없이 무인기를 날려 군기지를 무단으로 촬영하고, 무인기가 추락하면서 무인기에 저장된 한국 군사 사항 등을 북한에 노출한 혐의를 받는다.

이들은 2023년 9월 무인기 제조 업체 ‘에스텔엔지니어링’을 설립한 뒤 시험비행 등의 명목으로 북한에 무인기를 날렸다. 이를 주도한 업체 이사 오씨는 지난달 26일 구속됐고, 대표 장모씨와 대북이사 김모씨는 불구속 상태로 송치됐다.

TF에 따르면, 이들은 지난해 9월 27일, 11월 16일, 11월 22일과 올해 1월 4일 네 차례 북한에 무인기를 날렸다. 인천 강화도에서 출발해 북한 개성시와 평산군을 거쳐 경기 파주시로 돌아오도록 경로를 설정했다.

TF 관계자는 “이들은 대학교 선후배 또는 친구 사이로, 같은 시민단체에서 활동하거나 윤석열 정부 대통령실에 함께 근무하며 북한 및 무인기에 대한 공통 관심사를 갖고 있었다”며 “북한에 추락한 무인기로 인해 남북 간 긴장이 고조되고 우리 군의 감시태세가 변화되는 등 대한민국의 군사상 이익을 침해한 것으로 판단된다”고 밝혔다.

이들과 함께 입건된 국정원과 군 관계자들은 송치되지 않았다. 앞서 TF는 이들 행위에 관여한 혐의가 있는 현역 군인 3명과 국정원 직원 1명을 입건했다. 입건된 군인은 정보사 소속 소령 1명과 대령 1명, 일반부대 소속 대위 1명으로 파악됐다. TF 관계자는 “국정원 및 군 소속 피의자들의 범행 관여 여부에 대해서도 계속 수사를 이어 나가 사건의 진상을 명확히 밝히겠다”고 말했다.