‘AI 3총사’ 업고 판매 돌풍···갤럭시 S26, 일주일 만에 135만대 ‘역대 최다’

S25 국내 사전 판매 기록 갈아치워 ‘최상위 모델’ S26 울트라 최고 인기 빅스비·제미나이·퍼플렉시티 탑재

삼성전자의 최신 플래그십 스마트폰 ‘갤럭시 S26’ 시리즈가 역대 S 시리즈 중 최다 사전 판매 기록을 세웠다.

6일 삼성전자에 따르면, 지난달 27일부터 전날까지 진행된 갤럭시 S26 시리즈 국내 사전 판매에서 총 135만대가 팔렸다.

직전 기록은 지난해 출시된 갤럭시 S25 시리즈로, 총 11일간 진행된 사전 판매에서 130만대가 팔렸다. S26은 이를 단 일주일 사전 판매만으로 갈아치운 것이다.

이번 사전 판매 기간 중 최고 인기는 최상위 모델인 ‘S26 울트라’였다. S26 판매 비중은 70%로 역대 울트라 모델 중 가장 많은 판매를 달성했다.

갤럭시 S26 시리즈는 자체 인공지능(AI) 음성 비서 빅스비 외에 구글 제미나이, 퍼플렉시티 등 3개 AI 모델을 탑재한 ‘멀티 AI폰’이다. 특히 최상위 모델 울트라에는 측면 시야각을 제한해 주변 사람이 화면을 보지 못하게 하는 사생활 보호 기능(프라이버시 디스플레이)이 도입됐다. 최근 급등한 메모리 반도체 가격으로 인해 출고가는 200만원(울트라 512GB·1TB 기준)을 넘겼다.

갤럭시 S26 시리즈 사전 구매 고객은 6일부터 제품 수령 및 개통을 할 수 있다. 오는 11일 한국과 미국, 영국, 인도 등을 시작으로 전 세계 120여 개국에 순차 출시될 예정이다.