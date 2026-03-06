창간 80주년 경향신문

‘AI 3총사’ 업고 판매 돌풍···갤럭시 S26, 일주일 만에 135만대 ‘역대 최다’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

삼성전자의 최신 플래그십 스마트폰 '갤럭시 S26' 시리즈가 역대 S 시리즈 중 최다 사전 판매 기록을 세웠다.

6일 삼성전자에 따르면, 지난달 27일부터 전날까지 진행된 갤럭시 S26 시리즈 국내 사전 판매에서 총 135만대가 팔렸다.

직전 기록은 지난해 출시된 갤럭시 S25 시리즈로, 총 11일간 진행된 사전 판매에서 130만대가 팔렸다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘AI 3총사’ 업고 판매 돌풍···갤럭시 S26, 일주일 만에 135만대 ‘역대 최다’

입력 2026.03.06 10:35

수정 2026.03.06 10:43

펼치기/접기
  • 최민지 기자

  • 기사를 재생 중이에요

S25 국내 사전 판매 기록 갈아치워

‘최상위 모델’ S26 울트라 최고 인기

빅스비·제미나이·퍼플렉시티 탑재

갤럭시 S26 시리즈 제품의 모습. 삼성전자 제공

갤럭시 S26 시리즈 제품의 모습. 삼성전자 제공

삼성전자의 최신 플래그십 스마트폰 ‘갤럭시 S26’ 시리즈가 역대 S 시리즈 중 최다 사전 판매 기록을 세웠다.

6일 삼성전자에 따르면, 지난달 27일부터 전날까지 진행된 갤럭시 S26 시리즈 국내 사전 판매에서 총 135만대가 팔렸다.

직전 기록은 지난해 출시된 갤럭시 S25 시리즈로, 총 11일간 진행된 사전 판매에서 130만대가 팔렸다. S26은 이를 단 일주일 사전 판매만으로 갈아치운 것이다.

이번 사전 판매 기간 중 최고 인기는 최상위 모델인 ‘S26 울트라’였다. S26 판매 비중은 70%로 역대 울트라 모델 중 가장 많은 판매를 달성했다.

갤럭시 S26 시리즈는 자체 인공지능(AI) 음성 비서 빅스비 외에 구글 제미나이, 퍼플렉시티 등 3개 AI 모델을 탑재한 ‘멀티 AI폰’이다. 특히 최상위 모델 울트라에는 측면 시야각을 제한해 주변 사람이 화면을 보지 못하게 하는 사생활 보호 기능(프라이버시 디스플레이)이 도입됐다. 최근 급등한 메모리 반도체 가격으로 인해 출고가는 200만원(울트라 512GB·1TB 기준)을 넘겼다.

갤럭시 S26 시리즈 사전 구매 고객은 6일부터 제품 수령 및 개통을 할 수 있다. 오는 11일 한국과 미국, 영국, 인도 등을 시작으로 전 세계 120여 개국에 순차 출시될 예정이다.

[써보니]17년차 아이폰 유저도 솔깃…‘사생활 보호’ 디스플레이 도입한 갤럭시S26

‘아이폰도 이 기능은 도입하면 좋겠는걸.’ 삼성전자가 지난주 공개한 ‘갤럭시 S26 울트라’에 적용된 ‘프라이버시 디스플레이’ 기능을 확인하면서 절로 든 생각이다. 정면에서 30도 정도를 기울이면 상하좌우 모든 방향에서 스마트폰 화면이 검게 변했다. 방금 전까지 화면에 떠 있던 내용이 전혀 보이지 않았다. 비좁은 공공장소에서도 보안이 필요한 업무나 개...

https://www.khan.co.kr/article/202603040600031

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글