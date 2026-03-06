참여업소에 물품비·영업배상책임보험 지원

서울 강서구가 아동 친화적인 외식 환경 조성을 위해 ‘서울키즈(Kids) 오케이존’ 확대에 나선다고 6일 밝혔다.

서울키즈 오케이존은 서울 소재의 식음료 매장 중 아이를 동반한 가족이 외식하기 좋은 요건을 갖춘 곳을 서울시가 공식적으로 지정해 가정의 편안한 외출을 돕고자 마련한 사업이다.

현재 구내 서울키즈 오케이존으로 지정된 업체는 35개로 구는 관내 음식점 등을 상대로 참여를 독려하며 지정 업소를 확대할 계획이다.

구는 신규로 지정된 업소에 최대 30만원 한도 내에서 유아용 식기와 의자 등을 구매할 수 있는 물품비와 영업장 내 발생할 수 있는 안전사고에 대비한 ‘웰컴키즈 안심보험’ 가입을 지원한다.

서울키즈 오케이존으로 지정되려면 아이가 먹을 수 있는 ‘키즈 메뉴’ 구비와 어린이 식사 도움 용품 비치, 권장 영업면적 80㎡ 이상 등의 요건을 갖춰야 한다. 사업 지정 참여를 원하는 업주는 ‘탄생육아 몽땅정보통’ 홈페이지를 통해 신청하면 된다.

구민들은 ‘스마트서울맵’을 통해 서울키즈 오케이존으로 지정된 업소를 확인할 수 있다. 자세한 사항은 출산보육과(02-2600-5273)로 문의하면 된다.

구 관계자는 “서울키즈 오케이존 지정 업소를 지속적으로 확대해 양육 가정에서 마음 놓고 외식을 즐길 수 있는 환경을 만들어 가겠다”며 “앞으로도 ‘아이 키우기 좋은 도시’를 만들기 위해 다양한 사업을 하겠다”고 말했다.