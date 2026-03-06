‘다음주면 2000원대?’ 서울 휘발유·경유 1900원대 진입···대통령 엄포에도 빠르게 치솟는 기름값

전국 경유 평균, 하루 만에 33.4원 뛰어 서울 휘발유 1916원, 경유 1934원 기록

미국·이스라엘과 이란의 전쟁이 이어지며 중동 지역의 불안정성이 확대된 가운데, 서울 주유소의 휘발유·경유 가격이 1900원대를 넘어섰다.

6일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오전 9시 기준 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 리터(ℓ)당 1856.3원으로 전날보다 22.0원 상승했다.

경유 전국 평균 가격은 하루 만에 33.4원이 오른 1863.7원을 기록, 휘발유 가격을 제쳤다. 경유는 영업용 차량 중심이라 개인 차량 중심인 휘발유보다 유가 변동에 따른 수요 탄력성이 낮아 가격 상승 폭이 더 크게 나타난 것으로 풀이된다.

전국에서 유가가 가장 높은 서울은 휘발유와 경유 평균 가격이 모두 1900원을 넘겼다. 서울 평균 휘발유 가격은 전날보다 27.5원 올라 1916.5원, 경유 가격은 38.9원 상승한 1934.1원으로 집계됐다. 서울 휘발유 가격과 경유 가격이 1900원을 넘어선 것은 각각 3년 7개월과 3년 3개월 만이다.

국내 주유소 판매가는 통상적으로 국제 유가와 2~3주 차이를 두고 반영된다. 중동 등 원유 공급지에서 한국으로 이동하는 시간, 정제 등에 2~3주가 걸리기 때문이다. 국제 유가 상승분을 바로 반영하지 않고 서서히 올리기 위해서 미리 올린 것이라고 해도 지나치게 빠른 반영이라는 목소리가 나온다.

정부는 석유류 가격의 과도한 인상으로 시장 교란 행위가 발생할 가능성이 있다고 보고 점검을 강화하고 있다. 특히 석유류에 대한 재정경제부·산업통상부·공정거래위원회·지방정부 등 범부처 석유 시장점검반을 운영해 이날부터 불법 석유유통 위험군 주유소를 대상으로 특별기획검사를 진행한다.

앞서 이재명 대통령은 전날 청와대에서 중동 상황 점검을 위한 임시 국무회의를 열어 주유소 판매 유류제품에 대해 ‘최고가격 지정’을 검토하라고 관계부처에 지시했다.

이 대통령은 “국가적 위기 상황을 이용해 다른 사람들의 고통은 아랑곳하지 않고 이익을 취해 보겠다는 일들이 벌어지는 거 같다”면서 “객관적으로 심각한 차질이 벌어진 것도 아닌데 갑자기 주유소 유류 가격이 폭등했다”고 말했다. 이어 “아침, 점심, 저녁 가격이 다르다고 하고 리터당 200원 가까이 올리는 곳도 있다고 한다”며 제재 방안을 강구하라고 했다.